Zurück zur Normalität: Neues Programm im Bosco

Von: Laura Forster

Gerhard Polt und die Well-Brüder sind zu Gast im Bosco. © Theaterforum Gauting

Das Theaterforum Gauting hat das neue und vielfältige Programm im Bosco vorgestellt. Unter anderem ist Gerhard Polt und die Well-Brüder zu Gast.

Gauting – Nach mehr als zwei Jahren coronabedingten Absagen und Einschränkungen wieder ein volles Programm im Bosco? Mit gewohnten Abonnements? Mit vertrauten Sitzplätzen? Mit ausverkauften Veranstaltungen? Das Theaterforum rechnet für die kommende Spielzeit wieder mit einem regulären Veranstaltungsbetrieb im Bosco. Das Programm für Monate ab September steht bereits fest. Höhepunkt ist unter anderem der Jubiläumsabend mit Gerhard Polt und den Well-Brüder.

Termine im September

Den Auftakt macht am Freitag, 23. September, um 20 Uhr Kabarettist Django Asül mit seinem Programm „Offenes Visier“. Karten gibt es für 24, ermäßigt 12 Euro. Weiter geht es mit Michele Cuciuffo und Band „Michele singt, Paolo Conte nicht“ am Samstag, 24. September, um 20 Uhr. Tickets kosten ebenfalls 24, ermäßigt 12 Euro. Das Theater Zitadelle Berlin zeigt am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr das Märchen „Die gestiefelte Katze“. Karten: acht Euro. Um 20 Uhr zeigt das Theater „Die Berliner Stadtmusikanten II – Sag mal, geht’s noch?“. Tickets gibt es für 20 beziehungsweise zehn Euro. Das Boulanger Trio kommt mit „Teach me! – The Students of Nadia Boulanger“ am Mitwoch, 28. September, um 20 Uhr ins Bosco. Karten für 29/15 Euro. Den Monat schließt Kabarettistin Dagmar Schönleber mit „Die Fels*in in der Brandung“ am Freitag, 30. September, um 20 Uhr ab. Der Eintritt kostet 24, ermäßigt zwölf Euro.

Auftritte im Oktober

Der Politiker Karl Bär hält am Dienstag, 4. Oktober, einen kostenlosen Vortrag zur Ausstellung „Über die Auswirkungen des Artenschwunds“. Beginn ist 20 Uhr. Weiter geht es am Mittwoch, 5. Oktober, um 20 Uhr mit Mario Rom’s Interzone „Eternal Fiction“. Karten für den Jazz-Abend kosten 24, ermäßigt 12 Euro. Gerhard Polt und die Well-Brüder aus’m Biermoos sorgen am Sonntag, 9. Oktober, ab 19 Uhr für Stimmung. Tickets kosten 27/15 Euro. Die kostenlose Veranstaltung „Architektur im bosco“ findet am Dienstag, 11. Oktober, um 20 Uhr statt. Der Kabarettist Arnulf Rating kommt mit „Zirkus Berlin“ am Donnerstag, 13. Oktober, um 20 Uhr nach Gauting. Karten gibt es für 24 bzw. 12 Euro.

Anlässlich Rainer A. Köhlers fünften Todestag wird am Freitag, 14. Oktober, ein Gedenkkonzert vom Quatuor Hermès präsentiert. Beginn ist 20 Uhr. Der Eintritt kostet 29, ermäßigt 15 Euro. Eine kostenlose Führung zur Ausstellung „Extinct – der letzte Blick“ bietet Erwin Geiss am Sonntag, 16. Oktober, um 14 Uhr. Um 20 Uhr gibt es ein philosophisches Café mit Prof. Joachim Kunstmann. Kosten: 12/8 Euro. Das Theater „F. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig“ von Nikolaus Habjan findet am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Oktober, jeweils um 20 Uhr, statt. Kosten: 32/15 Euro. Am Freitag, 21. Oktober, findet ab 20 Uhr ein Jazzabend mit Chris Hopkins‘ German-American Jazz Quartet und Scott Hamilton statt. Eintritt: 24 bzw. 12 Euro.

Für Stimmung sorgen am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr die Kabarettisten Tina Teubner und Ben Süverkrup. Karten kosten 24/12 Euro. Einen Tag später, 23. Oktober, um 20 Uhr spielen Franziska Hölscher und Severin von Eckardstein klassische Musik. Tickets gibt es für 29 beziehungsweise 15 Euro. Die Fotoausstellung „Reflexionen“ von Hans Karuga wird am Dienstag, 25. Oktober, eröffnet. Am Mittwoch, 26. Oktober, tritt das Kabarett-Duo Ohne Rolf mit „Jenseitig“ auf. Beginn: 20 Uhr. Karten kosten 24 beziehungsweise 12 Euro. Weiter mit Kabarett geht es am Donnerstag, 27. Oktober, um 20 Uhr mit Axel Pätz und seinem Programm „Mehr!“. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt zwölf. Das Theater Freiburg zeigt am Freitag, 28. Oktober, um 20 Uhr das Stück „Anne-Marie die Schönheit“ von Yasmina Reza. Karten kosten 30 beziehungsweise 15 Euro. Die letzte Veranstaltung im Oktober am 29. ab 20 Uhr ist eine Lesung mit Musik von Luisa und Matthias Eberth. Der Eintritt kostet 22 bzw. zwölf Euro.

Der Monat November im Überblick

Das Kabarettduo Ulan und Bator kommt am Freitag, 11. November, um 20 Uhr mit „Zukunst“ nach Gauting. Tickets gibt es für 24 beziehungsweise 12 Euro. Gerd Baumann und Parade spielen am Samstag, 12. November, um 20 Uhr ihre neuen Hits. Kosten: 24/12 Euro. Am Sonntag, 13. November, um 14 Uhr findet wieder eine Führung zur Ausstellung „Reflexionen“ statt.

In „Boox – Ein Gast, zwei Frauen, drei Bücher“ reden die Gautinger Schriftstellerinnen Tanja Weber und Sabine Zaplin am Dienstag, 15. November, über Bücher, persönliche Erfahrungen und literarische Vorlieben. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Das „Cuarteto Casals“ kommt am Mittwoch, 16. November, um 20 Uhr in das Bosco. Karten kosten 34 beziehungsweise 18 Euro. Die Lesung von Gerd Holzheimer „Da schau her“ findet am Mittwoch, 23. November, um 20 Uhr statt. Die Tickets kosten 15/8 Euro. Am Freitag, 25. November, um 20 Uhr zeigt das Bosco den Kurzfilm „Wasser“. Der Eintritt ist frei. Ein philosophisches Café zum Thema Religion findet am Sonntag, 27. November, um 20 Uhr mit Prof. Joachim Kunstmann statt. Karten: 12/8 Euro.

Veranstaltungen im Dezember

Ein Höhepunkt des neuen Programmes ist die Gautinger Bluesnacht am Donnerstag, 1. Dezember, ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 27 beziehungsweise 15 Euro. Der Kabarettist Martin Zingsheim kommt am Freitag, 2. Dezember, um 20 Uhr mit „Normal ist das nicht“ ins Bosco. Eintritt: 24/12 Euro. Die Musikerinnen Sarah Christian und Hisako Kawamura spielen am Samstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr, diverse Klassikstücke. Tickets gibt es für 29 beziehungsweise 15 Euro. Das Theatre National du Luxembourg zeigt am Sonntag, 4. Dezember, ab 20 Uhr das Schauspiel „Der Zauberberg“. Karten kosten 32 beziehungsweise 15 Euro. Der Kabarettist Lars Reichow kommt mit „Ich!“ am Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr, ins Bosco. Eintritt: 24/12 Euro. Für Stimmung sorgt am Donnerstag, 8. Dezember, das Musikduo Hattori Hanzi. Beginn: 20 Uhr. Tickets gibt es für 24/12 Euro. Das Signum Saxophone Quartet und Tanja Tetzlaff spielen am Sonntag, 11. Dezember, um 20 Uhr in Gauting. Der Eintritt kostet 31 beziehungsweise 15 Euro. Die letzte Veranstaltung in 2022 ist das Weihnachtskonzert von Quadro Nuevo am Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr. Tickets: 27/15 Euro.

Ticketkauf und Infos

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Samstag, 2. Juli, ab 10 Uhr im Theaterbüro im Bosco, Telefon (089) 45 23 85 80. Auch online über den Bosco-Webshop unter bosco-gauting.reservix.de können Karten erworben werden. Das restliche Programm bis Juli 2023 ist auf www.bosco-gauting.de/programm zu finden. lf