Tödlicher Unfall mitten in Gauting

Symbolbild © Symbolfoto/Carsten Rehder

Ein überaus tragischer Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz am Gautinger Jugendzentrums ereignet. Eine 85-Jährige kam ums Leben.

Gauting – Auf dem Parkplatz zwischen dem Jugendzentrum und Kulturhaus Bosco (Rottenfußer Platz) mitten in Gauting hat sich gestern Vormittag ein schwerer, überaus tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Frau ums Leben gekommen ist. Sie wurde von ihrem eigenen Ehemann versehentlich angefahren. Der Hergang lässt auch durch Zeugenaussagen rekonstruieren.

„Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 90-jähriger Gautinger mit seinem Opel Mokka rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Hierbei kollidierte er zunächst mit mehreren Altglas-Containern, welche sich hinter seinem Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite befanden“, teilte die Polizei am späten Dienstagnachmittag mit.

Der Mann habe sich dabei offenbar so sehr erschrocken, dass er ruckartig nach vorne gefahren sei und dabei zunächst drei weitere auf dem Parkplatz befindliche Fahrzeuge mit Wucht touchiert habe – womöglich hatte er Probleme mit Bremse und Kupplung. Viel schlimmer: Er übersah seine auf dem Parkplatz auf ihn wartende 85-jährige Ehefrau und überrollte diese. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die herbeigeeilten Rettungskräfte verstarb die Frau noch an der Unfallstelle, teilte die Polizeiinspektion mit.

90-Jähriger kommt mit schwerem Schock in Klinik

Der 90-Jährige erlitt einen schweren Schock und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 40 000 Euro. Im Einsatz waren rund zwei Dutzend Helfer von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr. Letztere war zunächst wegen Unfalls mit eingeklemmter Person alarmiert worden, was sich dann aber anders herausstellte. „Wir haben primär den Rettungsdienst unterstützt und die Unfallstelle abgesichert“, erklärte Einsatzleiter Daniel Chugut auf Anfrage des Starnberger Merkur. (ps/mm)