Neustart mit bestens bekannter Köchin

Neustart mit viel Elan und Optimismus: Zenaida Panganiban ist die neue Küchenchefin im „Treffpunkt“ von Hans-Wilhelm Knape in Stockdorf. © Dagmar Rutt

Zenaida Panganiban ist die neue Küchenchefin im Stockdorfer „Treffpunkt“. Sie betreibt seit 22 Jahren bereits das „Bambus“ an der Starnberger Straße ist nun bei Pächter Hans-Wilhelm Knape eingestiegen.

Stockdorf – Der „Treffpunk“ am Harmsplatz in Stockdorf hat nach seiner coronabedingten Schließung wieder geöffnet – und das mit einer neuen Küchenchefin. Zenaida Panganiban (59) will mit wechselnden asiatisch-bayerisch-italienischen Gerichten die Gaumen verwöhnen.

Seit 22 Jahren betreibt sie das ortsbekannte Ladenlokal „Bambus“ mit Mittagstisch und frisch zubereiteten asiatischen Gerichten an der Starnberger Straße in Gauting. „Zenaida ist die beste Köchin im Würmtal“, schwärmt Stammkunde Rainer Maria Glück (71). Eine 29-Jährige Webasto-Mitarbeiterin ist vom veganen Thai-Curry begeistert. Der Stockdorfer Dennis Weichenrieder freut sich derweil über Currywurst mit Pommes. Auch „Treffpunkt“-Betreiber Hans-Wilhelm Knape lässt sich beim Merkur-Besuch die Currywurst schmecken.

„Das war ein Imperativ, dass ich am Gastronomie-Konzept schrauben muss“, sagt Knape und erinnert an die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Ende 2021. Damals hatte der Grünen-Gemeinderat erläutern müssen, dass er mit seinem gemeinnützigen Unternehmen „Grain“ wegen Corona-Schließungen, aber auch mangels Abendgästen keine Miete mehr für die Räumlichkeiten im ehemaligen Sparkassengebäude zahlen konnte (wir berichteten).

Mit Zenaida Panganiban am Herd landete Knape nun einen großen Coup. Die gebürtige Philippinin und Köchin aus Leidenschaft ist ortsbekannt und „sehr vielseitig“, sagt Knape. „Über meine Rezepte aus der panasiatischen Küche habe ich auch ein Buch geschrieben“, erzählt die frühere Asia-Kochkurs-Dozentin an den Volkshochschulen Würmtal und Starnberg. Als ihre drei Töchter noch in die Schule gingen, hätten diese aber auch regionale Gerichte verlangt, erklärt sie. Deshalb habe sie angefangen, Spätzle, Semmelknödel, Schweinebraten oder auch Lasagne selbst zuzubereiten. Und so kommt es, dass neben Thai-Curry und Currywurst zum Beispiel auch hausgemachter Kartoffelsalat mit Apfelstücken und Gurke auf der Speisekarte des Mittagsangebotes stehen.

„Ich kenne und schätze Zenaida vom ,Bambus‘“, verrät die Stockdorfer Kundin, die ihre Glasgefäße zum Befüllen mitgebracht hat. Denn im nachhaltigen „Treffpunkt“ gibt es keinen Verpackungsmüll, sondern nur Pfandgläser oder Papierkartons, um Speisen mitnehmen zu können. „Mir hat die Location schon immer sehr gut gefallen“, sagt Rainer Maria Glück, der nun davon ausgeht, dass Zenaida Panganiban auch neues Publikum anziehen wird. Das „Bambus“ in Gauting will die Küchenchefin nach eigenen Angaben parallel dazu weiter betreiben.

Christine Cless-Wesle