Trinkbrunnen-Pläne vorerst vom Tisch

Teilen

Wasser für alle wird es so bald in Gauting nicht geben. © dpa

Die Trinkbrunnen-Pläne in Gauting sind vorerst zu den Akten gelegt - die Gemeinde hat kein Geld. Den Bedarf sehen viele. Vielleicht hilft ein Verband.

Gauting – In der Arbeitsgruppe „Gauting lebt“, die sich um die staatlich geförderte Stadtmöblierung und mehr Aufenthaltsqualität kümmert, hat Seniorenbeirat Sebastian Fuchsberger einen Trinkwasserbrunnen angeregt. An der oberen Bahnhofstraße beim Fischbrunnen „wäre Wasser da“, sagte er in der jüngsten Seniorenbeiratssitzung.

Das Problem ist bekannt: Ältere Menschen mit nachlassendem Durstempfinden leiden besonders unter der aktuellen Sommerhitze. Das Thermometer zeigte am 8. Juli in Gauting 35 Grad. Weil es an der oberen Bahnhofstraße zwei Wasseranschlüsse gibt – einen beim Optikgeschäft „Sieber“, den zweiten an der Frauenkirche – rege er in der Projektgruppe „Gauting lebt“ einen Trinkwasserbrunnen für alle Gautinger an, so Sebastian Fuchsberger. Das dortige Geschäftshaus stehe „kurz vor dem Abriss“. Das sei die Chance, das Wasserzapfen für Bürger „auf die Schnelle“ zu realisieren.

Gemeinderat stellt Pläne aus Kostengründen zurück

Im Seniorenbeirat rannte Fuchsberger weit geöffnete Türen ein. Auf dem Münchner Oktoberfest seien Trinkbrunnen sogar vorgeschrieben, wusste der pensionierte Stadtplaner Hans Herde zu berichten. Und in Rom könnten sich Bürger und Touristen an 2500 Trinkbrunnen mit Wasser bedienen. Im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss erinnerte auch Dr. Michaela Reißfelder-Zessin (Grüne) an ihren früheren Antrag für einen Trinkbrunnen. „Es gibt keinen“, antwortete Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger (CSU) trocken. Das habe eine Ratsmehrheit bei den jüngsten Haushaltsberatungen so beschlossen. Nur auf Privatgrundstücken gebe es derzeit die Chance, Trinkwasserbrunnen zu realisieren – im Rahmen der Grünplanung bei Bauanträgen, so der Gautinger Standortförderer Dr. Fabian Kühnel-Widmann auf Anfrage. Als Beispiele nannte er das Gautinger Postareal des Projektentwicklers Reichenberger-Klappauf am Bahnhofplatz oder auf das Grundstück am Wasserlauf des Fischbrunnens an der Bahnhof-/Ecke Bergstraße. Für dieses Areal ist ein Neubau beantragt.

Aus Kostengründen habe der Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen beschlossen, dass auf öffentlichem Grund vorerst kein Trinkwasserbrunnen gebaut werde – noch im Oktober gab es einen Beschluss für zwei, auf dem Schulcampus und an der Frauenkirche. Intern sei das Thema noch in Prüfung. Eventuell plane der Würmtal-Zweckverband Trinkbrunnen in seinem Versorgungsgebiet, zu dem auch Gauting gehört. (cc)