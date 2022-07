Turmfalke liegt benommen auf der Straße

Erholte sich schon im Auto wieder: der Turmfalke. © privat

Der Gautinger Wolfgang Meiler hat einen Turmfalken von der Straße gerettet. Offenbar war der Vogel mit einem Auto kollidiert.

Gauting – „Glück gehabt, junger Turmfalke!“, sagt Wolfgang Meiler zufrieden. Der Bootsbaumeister aus Gauting hat am Samstagvormittag auf der Rückfahrt von Starnberg das reglos daliegende Vögelchen auf der glücklicherweise freien Gegenfahrbahn der Staatsstraße auf der Höhe von Petersbrunn entdeckt – und gerettet. „Ich habe angehalten, die Warnblink-Anlage eingeschaltet und den jungen Turmfalken auf den Beifahrersitz gesetzt“, erzählt Wolfgang Meiler.

Der Falke und sein Retter: Wolfgang Meiler mit dem Turmfalken, den er auf der Straße fand und der sich nun in Unterbrunn erholt. © privat

Denn der Vogel hatte „wahrscheinlich eine unfreiwillige Begegnung“ mit der Windschutzscheibe eines anderen Fahrzeugs und war benommen. Der Gautinger legte einen kurzen Zwischenstopp im nahen Starnberger Tierheim ein. Doch von dort sei er weitergeschickt worden – zur Falknerei von Markus Off in Unterbrunn. Bereits auf der Fahrt habe sich der Turmfalke erholt und sich mit seinen Krallen in seiner abgelegten Jacke auf dem Beifahrersitz festgehalten, erzählt Wolfgang Meiler. Nun werde sich der gerettete junge Vogel noch in der Falknerei zwei Tage erholen, bevor er in die Freiheit entlassen wird. cc