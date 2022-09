Ukraine zum dritten Mal im Fokus

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Zum Filmgespräch zum Ukrainetag trafen sich (v.l.): Generalkonsul Yuriy Yarmilko, Professor Martin Schulze Wessel, Liubov Yarmilko, Maryna Er Gorbach, Jürgen Sklarek, Matthias Helwig und Mehmet Bahadir Er. Da sind wir in der Hölle aufgewacht. Regisseurin Maryna Er Gorbach über den Tag, als sie von der Berlinale in die Heimat zurückkehrte. © Andrea Jaksch

Ukrainetag beim Fünf-Seen-Filmfestival (FSFF): Schon 2020 war die Ukraine Gastland, 2021 gewannen zwei ukrainische Filme auf dem FSFF einen Preis. , Dieses Jahr kam Maryna Er Gorbach ins Gautinger Breitwand, um ihren neuen Film „Klondike“ vorzustellen, der als „filmisches Meisterwerk“ angekündigt wurde.

Gauting – Der ukrainische Generalkonsul Yuriy Yarmilko und Festivalleiter Matthias Helwig hatten vor der Vorstellung am Samstag zu einem Filmgespräch eingeladen. „Schon die beiden letzten Jahre stand die Ukraine im Fokus vom Fünf-Seen-Filmfestival“, sagte Festivalleiter Matthias Helwig zur Begrüßung des überwiegend ukrainischen Publikums. In der Reihe Perspektive Junges Kino war 2021 der Film „Bad Roads“ ausgezeichnet worden, den FSFF-Hauptpreis hatte damals das Drama „Stop Zemlia“ von Kateryna Gornostai bekommen. „Man hat viel voraussehen können“, sagte Helwig.

Während man damals einiges über das Kino in der Ukraine erfahren habe, sähe die Realität jetzt „leider“ anders aus, wie der Generalkonsul Yuriy Yarmilko in seiner Einführung betonte. „Das ist nicht unser Krieg, das ist Russlands Krieg“, sagte er und appellierte an das Publikum, nicht zu vergessen, was in der Ukraine passiert. Zugleich drückte er den Anwesenden für die Solidarität hier seine Dankbarkeit aus und ist sich sicher: „Wir gewinnen diesen Krieg früher oder später. Ich hoffe, früher.“

Danach stellte die Regisseurin Maryna Er Gorbach ihren Film als eine einfache Geschichte einer einfachen Familie vor, die mit einfachen Träumen in ihrem eigenen Haus um das tägliche Leben kämpft. Gedreht wurde in der Region um Donezk, eine Industriegegend, die die Familie auch während des Krieges nicht verlässt, weil sie hier zu Hause ist. Die Drehbuchautorin und Regisseurin wollte eine sehr persönliche und lokale Geschichte zeigen, staunte aber auch, als sie feststellte, dass es den USA keinerlei Vorstellung davon gibt, dass Russland und die Ukraine Nachbarländer sind. „Die Ukraine ist ein unabhängiger Staat“, betonte sie. 2014 sei das auch in Deutschland nicht klar gewesen. Dem stimmte der Generalkonsul zu. Er betonte aber auch, dass die intellektuellen Kreise inzwischen mitbekommen haben, dass die Ukraine ein Kulturland ist.

Den größten Schock habe die Regisseurin erlebt, als sie nach der Präsentation ihres Filmes auf der Berlinale zu Hause angekommen sei. „Da sind wir in der Hölle aufgewacht.“ Zwischen Russland und der Ukraine bestehe ein geistiger Abstand, der ungeheuerlich sei. „Und jetzt ist alles voller Blut!“ Gedreht wurde übrigens nicht im Donbass, wo der Film spielt. „Das haben wir erschaffen“, erzählte sie. Mit der Crew habe sie völlig isoliert gearbeitet. Der Film „Klondike“ suche nicht nach Schuldigen, wie sie sagt, sondern sei als Protest zu verstehen. „Wir wollten kein Geld verdienen“, sondern den Film machen, „egal, ob er erfolgreich ist oder nicht. Wir machen Filme für die Zukunft. Und für die neuen Werte.“