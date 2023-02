Ukrainische Pflegekräfte: Neues Land, neue Sprache, neue Berufswelt

Von: Tobias Gmach

Sie lernen eine neue Sprache und teilweise einen neuen Beruf: Wie zwei ukrainische Pflegefachkräfte in die Gautinger Lungenklinik kamen – und wie sie ein Jahr nach Kriegsbeginn im Arbeitsalltag zurechtkommen.

Gauting – Der Oma von Anastasia Okinina war die Dramatik der Lage als erste in der Familie klar. Als Kind hatte sie den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und nun, am 24. Februar 2022, griff sie in Bila Zerkwa, einer größeren Stadt 80 Kilometer südwestlich von Kiew, zum Telefon. Um 4.27 Uhr morgens. Die genaue Uhrzeit wird ihre Enkelin wohl nie vergessen. Denn die Oma sagte durch die Leitung: „Der Krieg hat begonnen.“ Okinina, die mit ihrer Mutter in Kiew lebte, sollte auch bald Bomben und Sirenen hören, beim Kaffeekochen. Erst hielten sich die beiden im Flur der Wohnung auf, weil dort eine Wand auf die andere fallen kann, ohne Menschen unter sich zu begraben. Dann lebten sie eine Woche lang in einem Keller in der Nähe.

Anastasia Okinina erzählt diese dramatische Geschichte dort, wo sie gerade nicht nur eine Sprache, sondern auch ihren Beruf irgendwie neu lernen muss. In der Lungenklinik von Asklepios in Gauting. Ein Jahr nach Beginn des russischen Krieges in ihrem Heimatland. Und so gut es schon geht auf Deutsch. Die 33-Jährige landete mit ihrer Familie, der Mutter, der Schwester und deren drei Kindern, rein zufällig in Krailling. Weil private Helfer Flüchtlinge an der polnischen Grenze abholten. „Es hieß, dass der Bus nach Hannover nicht kommt, aber dass dafür sieben Autos Richtung München fahren“, erzählt Okinina.

Ukrainisches Gesundheitssystem unterscheidet sich deutlich vom deutschen

Bevor sich die junge Frau in Gauting bewarb, arbeitete sie in der Ukraine in einem privaten medizinischen Zentrum, in dem Patienten auch Spa-Angebote nutzen konnten. Das Gesundheitssystem unterscheidet sich deutlich vom deutschen. Genau wie der Pflegeberuf an sich. Das erlebt auch Nataliia Kovkrak jeden Tag auf der Weaning-Station in Gauting, auf der Patienten von der Beatmung entwöhnt werden und wo in der Pandemie viele Covid-19-Infizierte lagen. Die 57-Jährige kam schon ein Jahr vor dem Krieg nach Deutschland – um nach ihrer Scheidung besseres Geld zu verdienen. „Ich bin frei“, sagt sie. Bis zur Rente wolle sie hier bleiben, und dann wieder zurück gehen. In einem Pflegeheim in Niedersachsen wurde Kovkrak nicht wirklich glücklich. „Ich kümmere mich gerne um Menschen, ich habe viel Geduld, aber das allein ist nicht mein Beruf“, betont sie. Auf der Weaning-Station geht es nun auch um die technische Komponente, die den Job aus Kovkraks Sicht ausmacht: um das Prüfen der Überwachungsmonitore, um Laborwerte und anderes.

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft unterscheidet sich in Deutschland grundsätzlich in Behandlungs- und Grundpflege. In ukrainischen Kliniken übernehmen Körperpflege und Mobilisation oft Angehörige oder Hilfskräfte. Pflegefachkräfte dagegen legen Nadeln für Infusionen, nehmen Blut ab und müssen im Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen nicht in jeder Notsituation den Arzt ins Zimmer rufen. All das dürfen Kovkrak und Okinina nicht mehr. Die Jüngere bedauert das, die Ältere nur ein wenig. Laut der Gautinger Pflegedirektorin Kerstin Schmid-Putz werden die ukrainischen Pflegefachfrauen bei der Einarbeitung eng begleitet, um die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Tätigkeiten aufzufangen.

31 Nationen arbeiten in der Asklepios-Lungenfachklinik Gauting

31 Nationen arbeiten in der Lungenfachklinik. Asklepios investiert auch in in- und ausländische Kräfte. In einem teilweise leer stehenden Nebengebäude will die Klinik laut Schmid-Putz ein Schulungszentrum einrichten, um neue Kräfte möglichst praxisnah ins Pflegekonzept einzubinden. Anastasia Okinina stellte die Klinik bei voller Bezahlung ein halbes Jahr frei, organisierte Deutschkurse für sie und die nötige Zeit, damit sie erst mal in Begleitung von Kollegen Erfahrungen sammeln konnte.

Um die deutsche Berufsanerkennung erlangen zu können, brauchen ausländische Pflegekräfte einen Sprachnachweis auf B2-Niveau und den sogenannten Defizitbescheid der Regierung von Oberbayern, meist ist zusätzlich eine Anerkennungsprüfung mit entsprechender Vorbereitung nötig. Noch ist Okinina nur Pflegehelferin, sie sagt: „Das Schwierigste ist die Sprache.“

Schwerer fällt es ihr allerdings, über ihr Land zu sprechen. Sie sagt: „Ich schaue keine Nachrichten mehr.“ Nataliia Kovkrak schickt einiges von ihrem hart verdienten Geld seit 2022 in die Ukraine, spendet es für Soldaten, damit sie warme Sachen haben, und damit sie die, die immer wieder kaputt gehen, ersetzen können. Die Frau, die daheim 25 Jahre im OP und drei auf der Kinderintensivstation gearbeitet hat und über eine Pflegeagentur nach Deutschland kam, wollte aus einem bestimmten Grund vor einiger Zeit weg aus Niedersachsen. „Ich wollte in eine Gegend, die mich an meine Heimat Iwano-Frankiwsk in der Westukraine erinnert.“ Sie meint Bayern, die Berge und die Seen. Die 57-Jährige wohnt auf dem Gautinger Klinikgelände. Dort soll auch Anastasia Okinina bald eine Wohnung bekommen – zusammen mit ihrer Oma, die Ende 2022 vor dem zweiten Krieg in ihrem Leben flüchtete.