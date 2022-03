Umfahrung nach Zusammenstoß gesperrt

Von: Peter Schiebel

Die beiden Fahrzeuge dürften nur noch Schrottwert haben. Sie mussten nach dem Unfall vom Abschleppdienst abgeholt werden. © Andrea Jaksch

Zwei Fahrzeuge sind am Samstag auf der Staatsstraße bei Unterbrunn ineinander gefahren. Alle Beteiligten trugen dabei augenscheinlich leichte Verletzungen davon.

Unterbrunn – Ein kapitaler Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 10.45 Uhr auf der Umfahrung Oberbrunn/Unterbrunn ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Gauting gegenüber dem Starnberger Merkur erklärte, fuhr eine 47 Jahre alte Frau mit ihrer 14-jährigen Tochter aus Starnberg in einem Mercedes in Richtung Gilching. Zwischen den Abfahrten Unterbrunn und Unterbrunn-Nord bremste die Frau ab, weil sie nach rechts auf einen asphaltierten Weg Richtung Wald abbiegen wollte. Das bemerkte offenbar die 28 Jahre alte Fahrerein eines Suzuki, die dahinter fuhr, zu spät. Die Starnbergerin krachte mit großer Wucht auf den Mercedes. Beide Autos schleuderten nach dem Zusammenprall von der Fahrbahn in den Grünstreifen, wo sie liegen blieben. Der Mercedes stieß dabei noch gegen einen dünnen Baum.

Im Einsatz waren drei Notärzte, von denen einer mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen wurde. Allerdings entpuppten sich die Verletzungen bei allen drei beteiligten Personen nach Angaben der Polizei als „augenscheinlich leicht“. Der Rettungsdienst brachte die zwei Frauen und die Schülerin dennoch in Krankenhäuser. Einsatzkräfte der Feuerwehren Unterbrunn und Hochstadt regelten derweil unter anderem den Verkehr. Denn während der Unfallaufnahme war die Umfahrung gesperrt, der Verkehr wurde über die alte Staatsstraße durch Unterbrunn umgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Im Endeffekt hatten die Beteiligten aber wohl dennoch Glück im Unglück. „Das hätte richtig übel ausgehen können“, sagte der Polizeisprecher.