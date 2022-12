Umweltschützer sehen „gentechnikfreien Landkreis“ in Gefahr

Klare Botschaft: Anstehende EU-Entscheidungen lassen Christiane Lüst, Manfred Wagner und Rüdiger Obermaier (von Zivilcourage Miesbach, v.l.) um den „gentechnikfreien Landkreis“ fürchten. © Andrea Jaksch

Bei einem Filmgespräch über die Dokumentation „Vandana Shiva. Ein Leben für die Erde“ schlugen Umweltschützen Alarm: Der Landkreis soll eigentlich gentechnik-frei bleiben, doch droht eine EU-Entscheidung im Sommer dieses Ziel zu gefährden.

Gauting– „Vandana Shiva. Ein Leben für die Erde“: Tief beeindruckt war das Publikum nach der Lebensgeschichte der Öko-Aktivistin Dr. Vandana Shiva beim jüngsten Gautinger Filmgespräch mit Christiane Lüst im Breitwand-Kino. Mit Erfolg engagiert sich die alternative Nobelpreisträgerin aus Indien bereits seit Anfang der 1980er-Jahre weltweit für die Agrar- und Energiewende mit Kleinbauern. Der beschlossene „Agro-Gen-Technik freie Landkreis“ in der Region sei in Gefahr, warnte Umweltaktivistin Lüst. Wie gerufen komme da der Dokumentar-Film über Vandana Shiva, sagte Christiane Lüst.

Die eigensinnige Tochter eines indischen Waldschützers und Wissenschaftlerin stellte sich mit Erfolg Großkonzernen entgegen und „ist mittlerweile eine Ikone der weltweiten Bewegung für Biodiversität und ökologische Landwirtschaft mit Kleinbauern“, schrieb Lüst vom „Öko & Fair“-Umweltzentrum in der Ankündigung. „Dass eine einzelne Frau aus Indien so viel bewirken kann“, kommentiert eine sichtlich beeindruckte Zuschauerin. „Menschenrechtsverletzungen durch die Agrotechnik“ hatten Lüst und Dr. Vandana Shiva Indien schon früher vor dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen (UN) angezeigt – mit Erfolg. Vor Ort sei der vom Verein „Zivilcourage gegen Agro-Gentechnik“ mit dem Bauernverband angestrebte „Agro-Gentechnik freie Landkreis“ in Gefahr, schlug Lüst beim Filmgespräch Alarm.

Kritik an Grünen und CSU

Noch stünden die Tafeln „Agrogentechnik freier Landkreis“ überall – etwa vor dem Gautinger Backhaus Cramer oder vor den Sonnenäckern der Solidargemeinschaft „Unser Land“. Doch im kommenden Sommer entscheide das EU-Parlament über den Gesetzentwurf für neue Gentechnik. Die Grünen seien in dieser Frage gespalten, sagte Lüst: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und sein Grünen-Landesverband Baden-Württemberg befürworteten „Neue Gentechnik“ im Anbau – mit Blick auf Hungersnöte. Die CSU im Freistaat sei zwar offiziell für eine gentechnikfreie Landwirtschaft, so Lüst weiter, aber: Die Christsozialen beantragten im Bundestag neue Gentechnik. Bauern, die ihre kleinen Felder ohne die Agrarindustrie selbstständig und gentechnikfrei bewirtschafteten, seien aber die „letzten autarken Menschen in der Welt“ lehre der Dokumentarfilm über Vandana Shiva. „Klammheimlich“, ohne Einbeziehen der Gesellschaft, laufe die Debatte über Agrogentechnik, bekräftigte der Miesbacher Rüdiger Obermaier, der im Publikum saß. Gentechnik führe jedoch die ökologische Landwirtschaft ad absurdum.

Angesichts der EU-Entscheidung „läuft uns die Zeit davon“, warnte Lüst. Über einen Antrag wolle der Verein „Zivilcourage“ daher einen erneuten Kreistagsbeschluss erwirken für gentechnikfreien Anbau mit Kennzeichnungspflicht und ein „Reinheitsgebot für Saatgut“. Gesellschaft, Bauern und die Parteien will sie mit einer Kampagne ins Boot holen. (cc)