Seltenes BMW-Modell entwendet

Es gibt nur noch vergleichsweise wenige BMW-Limousinen der Modellreihe 663C. Ein schwarzes Cabrio mit dieser Bezeichnung (Baujahr 2007) ist vom Park & Ride-Parkplatz an der Rafael-Katz-Straße in Gauting entwendet worden.

Gauting - Das Fahrzeug wurde dort am Samstag um 23 Uhr abgestellt. Als die Besitzerin, eine 27-jährige Starnbergerin, am Montag um 11. 25 Uhr ihren Pkw wieder abholen wollte, war er nicht mehr da. Nach Angaben der Polizei war der Wagen verschlossen und mit einer Alarmanlage ausgestattet gewesen. Er stand hinter den Glascontainern in Richtung Ammerseestraße. Beim Öffnen des Wagens hätte die Alarmanlage ausgelöst werden müssen, teilt der Inspektionsleiter, Erster Polizeihauptkommissar Ernst Wiedemann, mit. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, z (089) 8 93 13 30. Der Wagen hat einen Wert von 19 000 Euro.