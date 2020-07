Das ging nochmal glimpflich aus: Eine 51-jährige Frau hat aus ungeklärter Ursache ihren grauen VW Golf in den Wald gelenkt. Sie wurde nur leicht verletzt, das Auto ist ein Totalschaden.

Gauting – Der Golf ist Matsch, seine Fahrerin ist allerdings nur leicht verletzt. Glück im Unglück hatte offenbar eine 51-jährige Autofahrerin am gestrigen Sonntag. Sie fuhr am späten Nachmittag mit ihrem Golf auf der Germeringer Straße Richtung Germering. Etwa 500 Meter nach dem Kreisverkehr bei den Schulen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete im Wald. „Offenbar passierte der Unfall ohne Fremdeinwirkung“, sagte ein Sprecher der Gautinger Polizei am Abend. Die Ursache sei noch unklar. Die Gautinger Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Auto. Um zu ihr zu gelangen, mussten die Helfer Äste absägen. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Klinikum Starnberg. Die Germeringer Straße war etwa eine Stunde gesperrt.