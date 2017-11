Auto gegen Laster: Fahrerin leicht verletzt

Das ging am Ende glimpflicher aus als befürchtet: Bei einem Zusammenstoß zwischen einem VW Touran und einem Lkw ist gestern Mittag eine 33 Jahre alte Frau aus dem Landkreis leicht verletzt worden.

Gauting – Wie es genau zu dem Zusammenstoß auf der Planegger Straße gekommen ist, war am frühen Abend noch unklar, ebenso die Schuldfrage. Fest steht: Das Lkw-Gespann war unterwegs in Richtung Stockdorf. Kurz nach dem Abzweig zum Wertstoffhof wollte der Lkw-Fahrer wenden, offenbar gleichzeitig setzte die VW-Fahrerin zum Überholen an. Dabei krachten die Fahrzeuge mit den Seiten gegeneinander. Am VW entstand nach Angaben der Gautinger Polizei Totalschaden, die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, konnte das Krankenhaus aber noch am Nachmittag wieder verlassen. Wie hoch der Schaden am Laster ist, war noch unklar. Zur Absicherung der Unfallstelle war auch die Freiwillige Feuerwehr Gauting im Einsatz, die den Verkehr vorbeileitete.