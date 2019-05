Schwerer Unfall bei Unterbrunn: Lkw steht auf Abbiegespur und wird von Auto gerammt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Unter- und Oberbrunn. Ein Auto fuhr frontal in einen Lkw.

Unterbrunn - Zwischen Unter- und Oberbrunn krachte es am Montagnachmittag: Ein Autofahrer war gegen 14 Uhr auf der Umgehungsstraße Ober-/Unterbrunn Richtung Gilching unterwegs. Laut der Gautinger Polizei kam er aus ungeklärter Ursache zu weit nach links. Und das direkt an der Einmündung Unterbrunn West, wo ein Lkw auf der Abbiegespur wartete. Das Auto prallte frontal in den Lkw. Der Pkw-Fahrer wurde nach Angaben der Beamten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten nach Angaben der Polizei abgeschleppt werden. Zur Herkunft der Unfallbeteiligten konnten die Beamten bislang noch nichts sagen. Die Straße war längere Zeit gesperrt.