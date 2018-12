Unfallbeteiligter fährt einfach weiter

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der Staatsstraße in Gauting. Einer der Beteiligten fährt trotz Schadens einfach weiter.

Gauting - Ein 78-jähriger Gautinger sah sich am Freitag gegen 18 Uhr einem Auto gegeüber, das ihm auf seiner Straßenseite entgegenkam. Der Gautinger war mit seinem Opel Corsa unterwegs, als er aus der Straße Grubmühl nach rechts auf die Staatsstraße Richtung Gauting einbog. Dort kamen ihm etwa vier Fahrzeuge entgegen, als ein Auto die Kolonne überholte, obwohl die Fahrbahn nicht frei war.

Der 78-Jährige wich dem entgegenkommenden Unfallbeteiligten noch aus, konnte aber einen Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel nicht verhindern. Der Entgegenkommende ordnete sich dann in die Kolonne ein, blieb aber nicht stehen und fuhr stattdessen einfach weiter. An dem Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro, schätzt die Polizei.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter der Rufnummer (089) 8 93 13 30 in Verbindung zu setzen.