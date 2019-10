Ein Dorf, zwei klangvolle Jubiläen

Grund zum Feiern haben die Unterbrunner Dorfbewohner dieses Jahr gleich doppelt: In diesem Monat jähren sich sowohl die große Fahnenweihe des örtlichen Männergesangvereins „Harmonie“ als auch die Einweihung der neuen Kirchenglocken zum70. Mal.

Unterbrunn – Zwei Jubiläen im Traditionsdorf: Der Männergesangverein „Harmonie“ Unterbrunn-Oberbrunn feierte vor 70 Jahren sein 25-jähriges Gründungsfest mit Fahnenweihe. Hermann Michl (82) und Bernhard Rauchenberger (83) waren damals schon als „Tafelbuam“ dabei. Und am 8. Oktober 1949 wurden die neuen Kirchenglocken geweiht. Beide Jubiläen begehen die Dorfbewohner am Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, mit einem Gottesdienst in St. Laurentius. Anschließend lädt der Männergesangverein zum Beisammensein ins Vereinsgasthaus Högner, kündigt der Vereinsvorsitzende Hermann Geiger an.

„Jeder, der noch ein Foto aus dieser Zeit zu Hause hat, soll es mitbringen“, fordert Hermann Geiger die Dorfbewohner auf. Beim Ortstermin in Unterbrunn präsentierte der Vorsitzende selbst vergrößerte Schwarz-Weiß-Fotos von der großen Fahnenweihe des Männergesangvereins am 28. August 1949. Holztafel und Fahne mit der Kirche St. Laurentius sind noch im Original erhalten, erläutert Hermann Geiger.

Der Männergesangverein „Harmonie“ hatte 1949 30 Mitglieder

Kurz nach der Währungsreform im Sommer 1949 sei es damals auch in Unterbrunn wieder aufwärtsgegangen, erzählt Bernhard Rauchenberger. So bald nach dem Krieg sei die Fahnenweih‘ mit dem damals locker 30-köpfigen Männergesangverein ein großes Fest gewesen, wirft Hermann Geiger den Blick zurück. Heute gebe es nur noch zwölf aktive Sänger, die unter der Leitung von Ulrike Leitl-Haag im Gasthaus Högner proben würden.

Und auch das andere Unterbrunner Jubiläum hat mit klangvollen Tönen zu tun. In diesem Fall geht es aber nicht um die aus den Reihen des Männergesangvereins. Stattdessen stehen beim zweiten Dorfjubiläum die örtlichen Kirchenglocken im Mittelpunkt: „Neue Glocken läuten über Unterbrunn“, titelte der Münchner Merkur am 12. Oktober 1949. Denn die alten waren im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen worden.

Bis 1978 war Unterbrunn eine selbstständige Gemeinde

Hermann Geiger präsentiert dazu den vergilbten Original-Zeitungsausschnitt: „Gegen 14 Uhr setzte sich der Festzug mit Reitern in Bewegung“, berichtete der Münchner Merkur damals. „Zu Klängen der Unterbrunner Blaskapelle marschierten Pfarrjugend, Kirchenpflegschaft, Freiwillige Feuerwehr, Männergesangverein „Harmonie“, Geistlichkeit in der Ehrenkutsche und Gemeinderat.“ Denn Unterbrunn war bekanntlich bis 1978 selbstständige Gemeinde.

Den feierlichen Höhepunkt des Zuges bildeten die beiden Glockenwagen mit den drei Bronzeglocken und den Ehrenjungfrauen, hieß es in dem Artikel weiter. Schließlich wurden die drei bis zu 20 Zentner schweren Glocken aus der Kemptener Gießerei Gebhard in den Unterbrunner Kirchturm gehievt: „Auf dass sie nur für den Frieden läuten mögen“, schrieb ein gewisser F. Rothenfußer im Münchner Merkur.

