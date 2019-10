Umbau auf der Ortsdurchfahrt

Bis Ende Oktober soll im Einmündungsbereich der Frohnloher Straße an die Gautinger Landstraße in Unterbrunn gebaut werden. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Unterbrunn – Die Arbeiten zum Umbau des Einmündungsbereiches der Frohnloher Straße an die Gautinger Landstraße in Unterbrunn beginnen an diesem Freitag. Sie werden voraussichtlich bis Donnerstag, 31. Oktober, dauern. Bis zum Freitag, 25. Oktober, wird die Baumaßnahme bei halbseitiger Sperrung der Fahrbahn ausgeführt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Von Montag, 28. Oktober, bis zum Ende der Arbeiten muss die Ortsdurchfahrt für die Asphaltarbeiten voll gesperrt werden. Die Anwohner werden über die Baufirma rechtzeitig über die Vollsperrung informiert. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Das teil die Gautinger Gemeindeverwaltung mit.

Hintergrund der Baumaßnahme: Um eine der Straßenverkehrsordnung entsprechende Führung der Buslinie 965 zu ermöglichen, war der östliche Anschluss der Frohnloher Straße an die Gautinger Landstraße umgebaut worden. Nun bereitet der westliche Einmündungsbereich Verkehrsprobleme. Die von Unterbrunn kommenden Verkehrsteilnehmer, die nach links in die Frohnloher Straße einbiegen, schneiden die Kurve so stark, dass sie oft mit dem entgegenkommenden Verkehr aus der Frohnloher Straße zu kollidieren drohen.

Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge hatten Probleme beim Einbiegen

Mit der Installation von so genannten Leitschwellen wurde probeweise versucht, das Problem zu lösen. Daraufhin mehrten sich die Hinweise, dass es vor allem für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge beschwerlich ist, aus Richtung Frohnloh auf die Gautinger Landstraße einzubiegen. Der Einmündungsbereich der Frohnloher Straße zur Gautinger Landstraße wurde überplant und soll der Situation angepasst werden.