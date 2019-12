Unterbrunner kämpfen für ihre Sicherheit

„Unterbrunn sicher lebenswert“ ist eine noch junge Initiative in dem Gautinger Ortsteil. Sie wurde erst im Herbst gegründet. Mit einer ersten Bilanz sind die Initiatoren recht zufrieden. Es sei schon viel erreicht worden, sagen sie: „Und wir haben noch viel vor.“

Unterbrunn – Viele Unterbrunner treibt die Sorge um, dass ihr Dorf im Verkehr ersticken könnte. Verantwortlich machen sie dafür das von der Gemeinde Gauting geplante Gewerbegebiet westlich der Asklepios-Kliniken. An einem ersten Treffen im Gasthaus Böck und an einer Ortsbegehung hatten sich mehr als 40 Dorfbewohner beteiligt, berichtet Mitinitiator Andreas Heb in einer Zwischenbilanz der Initiative.

Als Sofortmaßnahme sei ein großes Transparent vor dem Dorfeingang aufgestellt worden, das an die Autofahrer appelliert, langsam zu fahren. Zudem habe eine Abordnung der Initiative im Dezember die Verkehrsausschusssitzung des Gautinger Gemeinderates besucht. Bei den Treffen in Unterbrunn hätten sich auch Gemeinderäte von CSU, Piraten sowie SPD und Grünen über die Sorgen der Dorfbewohner informiert und in die Diskussionen eingebracht.

Die Initiative geht davon aus, dass die Erschließung des Gewerbegebiets von der Autobahn A 96 zum großen Teil über Unterbrunn erfolgen werde. Schon heute gebe es Probleme mit Auto- und Schwerlastverkehr vor allem auf der Gautinger Landstraße, heißt es in der Zwischenbilanz. Manche Fahrzeuge würden nahezu ungebremst in den Ort hineinfahren.

Entlang der Staatsstraße zwischen Unterbrunn und Gauting gebe es keinen Fußweg, ein Ausweichen sei wegen eines steilen Hangs nicht möglich. Dort wohnten aber viele Familien. „Wir können unsere Kinder nicht allein zum Kindergarten oder zum Schulbus gehen lassen“, sagt eine Anwohnerin, die sich in der Initiative engagiert.

Der Besuch der Sitzung des Verkehrsausschusses und die Aktivitäten zuvor hätten sich gelohnt. „Wir haben mehr erreicht, als man nach der kurzen Zeit erwarten konnte“, sagt Heb. Der Gemeinderat setze sich für Tempo 30 auf der Gautinger Landstraße und für einen Geschwindigkeitstrichter von 100 über 70 bis auf 30 km/h ein, der schon vor dem Ortseingang auf Höhe des Gutshofes Böck das Tempo herunterregeln soll. Zudem soll die Machbarkeit eines Gehwegs untersucht und die mögliche Finanzierungsfrage geklärt werden. Denn offen sei, ob und mit welchem Kostenbeitrag die Anwohner an den Investitionen beteiligt würden.

Die Unterbrunner fordern lauf Heb ein Verkehrskonzept, das die langfristigen Auswirkungen der geplanten Maßnahmen im Gautinger Westen berücksichtigt – dazu gehören neben dem Gewerbegebiet Gautinger Feld auch die Bebauung des früheren AOA-Areals, der Handwerkerhof und die neue Polizeiinspektion. Dabei sollten nicht die einzelnen Projekte hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen in Unterbrunn untersucht werden, das Verkehrskonzept solle vielmehr alle anstehenden Projekte im Gautinger Westen einbeziehen.

Die Initiative hat noch einiges auf ihrer Agenda stehen. „Wir müssen nun dranbleiben und die unterschiedlichsten Interessen innerorts wie behördenübergreifend zusammenbringen“, sagt Heb. Im Januar ist ein Treffen mit Vertretern des Landratsamts, der Polizei, des Straßenbauamt und mit Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger geplant. Sie habe sofort die Einladung zu einem Ortstermin in Unterbrunn angenommen, so Heb.