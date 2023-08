Unterbrunner gewinnt BMW bei VR-Bank

Ein Los reichte

So ein Glück hätte man auch gern: Ein Unterbrunner hat beim Gewinnsparen der VR-Rank einen BMW gewonnen.

Unterbrunn - Christoph Rehm aus Unterbrunn hat beim Gewinnsparen der VR Bank einen nagelneuen BMW Z4 im Wert von etwa 55 000 Euro gewonnen. Dieser Tage bekam der glückliche Gewinner, Kunde der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg, sein Fahrzeug und holte es mit Ehefrau Greta, VR-Bank-Beraterin Anna Schröck und Cyrus Ahari, Generalbevollmächtigter der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG, sowie Markus Eichseer vom Gewinnsparverein direkt bei BMW in München ab. D

as Fahrzeug war der monatliche Hauptgewinn im Juni, teilte die Genossenschaftsbank mit. Bei der feierlichen Übergabe in der BMW-Welt konnten die Eheleute Rehm ihr Glück kaum fassen. Christoph Rehm nimmt bereits seit 1987 am Gewinnsparen teil – und das eine Los brachte ihm den Wagen ein. Das Gewinnsparen sei die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen. Fünf Euro zahle der Bankkunde pro Los, so die VR-Bank. Vier Euro davon werden gespart, mit einem Euro beteiligt sich der Kunde bzw. die Kundin an der Lotterie und kann monatlich attraktive Preise gewinnen. Gleichzeitig würden 25 Cent von jedem gekauften Los dafür verwendet, gemeinnützige und karitative Einrichtungen im Einzugsgebiet der jeweiligen VR-Bank zu unterstützen. Man kann auch Jahreslose erwerben.

Monatlich werden überregional Autos verlost – wie der Z4 –, Smartphones, Moutainbikes und vieles mehr; es gibt es jeweils auch Geldgewinne bis 10 000 Euro.