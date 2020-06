Veranstaltungs- und Kulturbranche sieht Rot

Kulturstätten in Rot: Im Landkreis werden am Montagabend zahlreiche Gebäude rot beleuchtet, um auf die Notlage der Veranstaltungs- und Kulturbranche hinzuweisen.

Starnberg/Gauting/Weßling - Nach und nach kehrt in viele Lebensbereiche Normalität zurück. In der Veranstaltungs- und Kulturbranche gilt indes nach wie vor Alarmstufe Rot. Daher startet die Woche mit einem flammenden und bundesweiten Appell an die Politik.

In mehr als 250 Städten werden in der Nacht zum Dienstag Veranstaltungsorte, Gebäude und Bauwerke rot illuminiert. Mahnmale, die sich zu einem gewaltigen Licht-Monument arrangieren sollen, so die Veranstalter. Mehr als 1500 Unternehmen beteiligen sich an der Aktion, unter ihnen „Limelight“ aus Gilching. Die Firma beleuchtet in Zusammenarbeit mit dem Berliner Künstler Jan Kuck heute Abend das Bayerische Wirtschaftsministerium in München.

Im Landkreis beteiligt sich der Musiker Erik Berthold vom Acoustic Corner in Oberpfaffenhofen an der Aktion. Bei ihm gibt es ab 16 Uhr Livemusik, und natürlich wird auch der Acoustic Corner in Rot erstrahlen. Ab 22 Uhr gibt es ein großes Event in Gauting am Bahnhof mit mehr als einem Dutzend Beteiligten, Stelzentheater und Rotlicht. „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht“, erklärt Mitorganisator Tobias McFadden. Angestrahlt werden Bahnhof, Bosco und Kino Breitwand. In Starnberg wird der Kulturbahnhof (Bahnhof See) angestrahlt.