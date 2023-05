Verirrter Biber aus Gautinger Tiefgarage befreit

Übergangsquartier für den Biber: eine Box, mit der Feuerwehr und Polizei ihn an die Würm brachten. © Polizei Gauting

Ein Biber hat sich am Dienstag in Gauting verirrt - in eine Tiefgarage. Feuerwehr und Polizei halfen dem Tier zurück in die Freiheit.

Gauting – Die Polizeiinspektion Gauting entwickelt langsam eine Expertise in der Rettung von Tieren. Nachdem Gautinger Beamte erst in der vergangenen Woche eine Katze aus einem Baum gerettet hatten, halfen sie am Dienstag einem verirrten Biber zurück in seine angestammte Umgebung. Gegen 10 Uhr hatte die Hausmeisterin einer Wohnanlage an der Parkstraße gemeldet, dass sich ein Biber in der Tiefgarage des Wohnblocks verirrt hatte.

Mit einem Wäschekorb hielt eine Streife das erschöpfte Tier fest. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gauting konnten „das Tier mithilfe eines Keschers davon überzeugen, dass er zu seinem eigenen Schutz den Standort Tiefgarage zunächst gegen eine große blaue Transport-Box eintauschen musste“, schreibt Gautings Dienststellenleiter Andreas Ruch. Dann wurde das Tier zum Grubmühlerfeld gefahren und an der Würm in die Freiheit entlassen.

In der Tiefgarage einer Wohnanlage fand die Hausmeisterin am Dienstag diesen erschöpften Biber. Polizei und Feuerwehr verfrachteten das Tier in einer Transportbox an die Würm und entließen es wieder in die Freiheit. © Polizei Gauting