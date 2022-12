Letzte Spur führt nach Augsburg: 15-Jährige aus dem Raum München seit Tagen vermisst

Von: Klaus-Maria Mehr

Vermisst: Jasmin Dreher (15) aus Gauting. © Polizei Gauting

Bereits seit knapp zwei Wochen fehlt von Jasmin (15) aus Gauting jede Spur. Die Polizei sucht nun mit Bildern und hofft auf Zeugenhinweise.

Gauting – Bereits seit dem 27. November fehlt jede Spur von Jasmin Dreher. Die 15-Jährige lebte bis dahin im Mädchenheim in Gauting. Von dort besuchte sie an jenem 27. November Augsburg, ihre frühere Heimat. In der schwäbischen Hauptstadt lebte Jasmin bis zu ihrer Unterbringung im Gautinger Mädchenheim.

Seit Tagen vermisst: Wer hat Jasmin Dreher aus Gauting gesehen?

Jasmin kehrte nie von Augsburg zurück. Gegen 17 Uhr sollte sie eigentlich ihren Rückweg antreten, tauchte aber nie auf. Nun haben sich die Verantwortlichen zu einer Öffentlichkeitsfahndung entschlossen. Ein kurzer Hinweis zu den Fotos: Jasmin Dreher trägt meistens eine schwarze Perücke, wie auch auf dem Bild links. Auf dem rechten Bild ist sie ohne Perücke zu sehen.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Jasmin geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

