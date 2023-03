Viel los heuer bei der Feuerwehr Unterbrunn

Geehrte und Beförderte (v.l.): Kommandant Ferdinand Maenner, Davide Gnat, Tobias Welsch, Katharina Münch, Xaver Rauchenberger, Stephan Limmer, Johannes Münch, Michael Hamberger, und Vorstand Thomas Walser. © Andrea Jaksch

Aufwärts geht es bei der Feuerwehr Unterbrunn, nicht nur bei der Zahl der Aktiven. Im Mai wird das neue HLF erwartet, im Sommer feiert die Wehr ihr 150-jähriges Bestehen.

Unterbrunn – Entgegen dem Bayern-Trend verzeichnet die Feuerwehr Unterbrunn bei den Aktiven einen Zuwachs um fünf Freiwilligen auf 39. Vorstand Thomas Walser konnte das am Montagabend bei der Jahresversammlung im Gasthaus Högner nicht ohne Stolz bekannt geben. Die Wehr feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen.

„So viele Leut‘“ freute sich der Vorstand Walser über die Teilnahme der Feuerwehrleute, Gemeinderäte sowie Vize-Bürgermeister Dr. Jürgen Sklarek und dritten Bürgermeister Markus Deschler. Einen Zuwachs verzeichne die Feuerwehr Unterbrunn nicht nur bei ihren Aktiven, sondern auch beim Nachwuchs mit momentan 16 Jugendlichen. Ein Erfolgsmodell sei die von Erzieherin Rebecca Möcks und Alexandra Heb geleitete Kinderfeuerwehr mit 18 Mädchen und Buben ab Grundschulalter. Coronabedingt gab es 2022 keinen Feuerwehrball, bedauerte Schriftführer Hermann Geiger. Doch das Unterbrunner Seifenkisten-Rennen war die große Gaudi und stehe wieder 2024 auf der Agenda.

Auch Kommandant Ferdinand Maenner ist stolz auf seine gewachsene Mannschaft. 13 ausgebildete Atemschutzträger seien darunter, zwei weitere starteten heuer ihren Lehrgang. Nach Corona stiegen die Alarmierungen in Unterbrunn von 15 auf 20 Einsätze an: „Wir leisteten insgesamt 615 ehrenamtliche Stunden“, auch bei Übungen. Spektakulär sei der Verkehrs-unfall am 19. März auf der Staatsstraße mit drei Verletzten gewesen. Bis der Rettungsdienst eintraf, „haben wir mit dem Notarzt sehr lange den Schwerverletzten versorgt“, so der Unterbrunner Kommandant.

Neues Fahrzeug Ende Mai erwartet

Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20) für die Feuerwehr Unterbrunn werde Ende Mai geliefert und vollends aufgebaut, so der Kommandant weiter. Aus Spenden finanzierten die Unterbrunner 10 000 Euro der mit 440 000 Euro kalkulierten Anschaffungskosten. Durch ein neues Tutorensystem mit Constanze Höpner und Stephan Limmer haben nicht nur Jugendliche, sondern auch ältere Quereinsteiger Ansprechpartner, dankte der Kommandant.

Für 40 Jahre aktiven Feuerwehr-Dienst wurde Stephan Limmer geehrt. Michael Hamberger wurde für 20 Jahre ausgezeichnet. Constanze Höpner und Johannes Münch wurden für ihren Aufstieg zur Feuerwehrfrau beziehungsweise -mann ausgezeichnet. Als Anwärter ehrten Vorstand und Kommandant Katharina Münch, Tobias Welsch, Davide Gnat, Xaver Rauchenberger sowie den abwesenden Christian Welsch.

Das Programm beim Jubiläum

Mit der 150-Jahr-Feier steht der 1873 gegründeten Unterbrunner Feuerwehr vom 14. bis zum 16. Juli dieses Jahres ein großes Fest ins Haus. Mit einer eigens aufgebauter Freilichtbühne und der Band „Django 3000“ starte das Jubiläum am Freitag, 14. Juli, am Maibaum, so Vorstand Thomas Walser. Karten gibt es über www.feuerwehr-unterbrunn.de. Das Familien-Programm am 15. Juli gestalteten der Oldtimer-Verein Unterbrunn mit der Kinderfeuerwehr, die ihr zehnjähriges Jubiläum feiere. Schmissiger werde es dann abends mit der Blasmusik und Barbetrieb für die Jugend. Am Sonntag sei ein Festzug der Vereine samt ökumenischem Gottesdienst geplant. Am Platz vor dem Unterbrunner Feuerwehrhaus werde ein Festzelt mit 800 bis 900 Plätzen aufgebaut. Als Festwirt habe die Familie Kaindl, die das Gasthaus „Högner“ bewirtschaftet, zugesagt. Nicht nur deshalb überreichten Thomas Walser und Ehrenkommandant Hermann Michl ihrem langjährigen Kameraden Richard Kaindl ein Fläschchen Sekt: Der Senior-Wirt hatte an Silvester seinen 80. Geburtstag gefeiert. (cc)