Viel zu wenig Kita-Plätze in Gauting: Sozialamtsleiterin schlägt Alarm

Alarmierende Zahlen

Alarmierende Zahlen präsentierte die Sozialamtsleiterin nun den Gautinger Gemeinderäten. Sie zeigen, wie groß der Nachholbedarf bei Kita-Plätzen ist – und dass er noch größer wird.

Gauting – Alljährlich dieselbe Hiobsbotschaft an Eltern in der wachsenden Gemeinde Gauting: Auch zum kommenden Schul- und Kitajahr werden viele Betreuungsplätze fehlen, 127 sind es diesmal laut Sozialamtsleiterin Alexandra Heckl. Hinzu kämen 113 Mädchen und Buben, die derzeit in Kitas außerhalb Gautings betreut werden, die aber einen Anspruch auf einen Platz in ihrem Wohnort haben. „Der Bedarf wird nicht weniger, sondern mehr“, erklärte Heckl im Gemeinderat.

Laut Betriebserlaubnis des Landratsamts stehen aktuell zwar insgesamt 1130 Betreuungsplätze zur Verfügung. Aber wegen der „angespannten Personalsituation“ und der sogenannten I-Kind-Förderung könnten in den Einrichtungen de facto nur 961 Plätze belegt werden, so Heckl. Denn ein Integrations- (I-)Kind mit Behinderung oder Migrationshintergrund belege zum Beispiel in einer Krippe mit zwölf Kleinkindern im Endeffekt zwei Plätze, erklärte die Sozialamtsleiterin den komplizierten Förderfaktor des Bayerischen Kinder-Bildungs- und Betreuungsgesetzes.

Zum Herbst fehlen im Krippenbereich für die vom Gesetzgeber garantierte Betreuung der unter Dreijährigen 52 Plätze, im Kindergartenbereich 35 und bei der nachschulischen Betreuung weitere 40. In auswärtigen Einrichtungen sind derzeit 129 Mädchen und Buben untergebracht, deren Eltern großteils einen Betreuungsplatz vor Ort bevorzugen würden – die genannten 113.

Laut Prognosen des Landesamts für Statistik wächst Gautings Bevölkerung bis 2030 von rund 21 000 auf dann 25 373 Einwohner – „ohne Berücksichtigung von Bauvorhaben“, wodurch mit fast 800 weiteren Neubürgern zu rechnen sei, erklärte Heckl. Das hieße, etwa 700 Klein-, rund 750 Kindergarten-, sowie mehr als 1100 Schulkinder benötigten langfristig einen Platz. Mit einem maximalen Zuwachs von 700 Einwohnern rechnet das Bauamt allein in der geplanten sozial-ökologischen Mustersiedlung Am Patchway Anger, schrieb Heckl in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats.

Abgesehen von den alarmierenden Zahlen: Bei der Kinderbetreuung tut sich durchaus etwas in Gauting. Im fast fertigen Neubau des Waldorfkindergartens werden ab dem Winter Krippen- und Kindergarten-Kinder in zwei Gruppen ganztags betreut. Am Patchway Anger ist ebenfalls eine Kita geplant. Und für eine viergruppige Kita beim Schulcampus auf Gemeindegrund an der Wiesmahdstraße hat der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben (wir berichteten).

Laut Heckl will das Rote Kreuz zusammen mit der Asklepios-Klinik das bestehende Gebäude des BRK-Kindergartens „Sonnenschein“ auf dem Klinik-Gelände an der Robert-Koch-Allee um einen Neubau für Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen erweitern. „Auf Grund von Personalengpässen“ stecke das Projekt aber noch in der Anfangsphase. Wegen I-Kindern und weil der Erziehermarkt leergefegt ist, kann das BRK schon jetzt von 75 im Bedarf ausgewiesenen Plätzen im „Sonnenschein“ nur 45 belegen. Und die zwölf Krippen-Plätze in der Gautinger BRK-Kita „Hokus Pokus“ sind aus denselben Gründen nur zur Hälfte belegt.

Christine Cless-Wesle