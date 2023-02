Theatergruppe Unterbrunn: Vierter Anlauf fürs „Dorffest“

Beim „Dorffest“ geht es rund: Die Unterbrunner Theatergruppe übt eifrig das Stück, in dem der Opa (Hubert Dietl) verdächtigt wird, als Einbrecher das Fest vermiesen zu wollen – was die Damen sichtlich in Rage versetzt. © Andrea Jaksch

Zweimal ging es nicht wegen Auflagen, dann erwischte Corona die Schauspieler: In Unterbrunn unternimmt die Theatergruppe heuer den vierten Anlauf, „Das Dorffest“ auf die Bühne zu bringen.

Unterbrunn – Nach Corona geht’s wieder richtig los mit dem Vereinsleben in Unterbrunn: Die Proben für das nächste Stücks des Bauerntheaters laufen bereits auf Hochtouren. Am Freitag, 10. März, beginnt um 20 Uhr die mehrfach verschobene Premiere von „Das Dorffest“ mit dem Männergesangverein Harmonie und Bewirtung vom Gasthaus Högner in der Unterbrunner Mehrzweckhalle.

„Ein Dorffest im Hochsommer: Was könnt’ es Schöneres geben?“, fragt Spielleiter Hubert Dietl (72). Doch mit Bratpfanne, Rechen, Stock und Schürhaken geht die Frauenfraktion schon mal auf den ahnungslosen Opa alias Hubert Dietl los. Die wild gewordenen Weiber auf der Bauernbühne vermuten im Opa den Einbrecher, der ihnen ihr anstehendes Dorffest kaputtmachen will.

Im Dreiakter von Willy Stock gehe alles schief, erzählt Dietl. Der Spielleiter und Opa-Darsteller weiß, wovon er spricht: 2019 gab es in Unterbrunn Proben fürs „Dorffest“, danach kam die Pandemie – und die Aufführungen des Bauerntheaters fielen 2020 und 2021 ins Wasser. Und im vergangenen Jahr habe das Virus seine Theatertruppe erwischt, bedauert Dietl. Die Bühne blieb leer.

In der Rolle der Bäckermeistertochter Jutta Spächt steht nun Manuela Rothe (26) auf der Bühne. Christine Penzenstadler ist in der köstlichen Rolle der Metzgersgattin zu erleben. Dass die neun Darstellerinnen und Darsteller allesamt den gepflegten oberbairisch-münchnerischen Dialekt draufhaben, sei Ehrensache, betont der bereits mit dem Klinge-Kulturpreis ausgezeichnete Spielleiter Dietl, der seit 1972 auf der Unterbrunner Bauernbühne steht – einmal sogar als junger Bursche in einer Liebesszene mit der heutigen Frau des Heimatforschers Hermann Geiger.

Theater gab es in Unterbrunn schon vor 100 Jahren

Die Fotos im Archiv seines Heimatmuseums belegten, dass es in Unterbrunn schon in den 1920er-Jahren Bauerntheater-Aufführungen wie „Der Amerika-Seppi“ mit Gesang gegeben habe, ergänzt Geiger, der auch Vorstand des Männergesangvereins ist. Damals wurde noch im Pfarrhof oder im Saal des Gasthauses Böck gespielt. Erst seit 1986 gibt es die großen Aufführungen in der damals neu gebauten Mehrzweckhalle – mit Gesang Männergesangvereins Harmonie.

Auf die beschwingte Premiere „Das Dorffest“ am Freitag, 10. März, dürfen also alle Fans des Unterbrunner Bauerntheaters gespannt sein. Weitere Aufführungen sind für 11., 17., 18., 19., 24., 25. und 26. März geplant. Wegen Brandschutzauflagen dürfen dieses Mal nur maximal 200 Zuschauer in die Mehrzweckhalle. Es lohnt sich also um so mehr, frühzeitig Karten zu je 13 Euro zu bestellen – täglich von 16 bis 19 Uhr bei Manuela Minzapost unter (089) 850 32 08. (cc)