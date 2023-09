Volle Müllsäcke und Zwetschgendatschi

Teilen

Aufräumer in eigener Sache (v.l.): Ben Barho, Dr. Matthias Ilg, Dr. Jürgen Schade, Initiatorin Helga Forneck , Beate Kohl, Michaela Riepl und Verena Strobl beim Ramadama am Gautinger Bahnhof. © Dagmar Rutt

Es reichte Bahnnutzern wie Helga Forneck, dass der Gautinger Bahnhof verdreckt ist. Deswegen griffen sie und die Grünen selbst zum Besen.

Gauting – Helga Forneck ist am Sonntag mit sieben Ehrenamtlichen am Gautinger Bahnhof zur Tat geschritten: Ausgerüstet mit Kehrbesen, Schaufel, Rechen, Mülltüten und Plastikhandschuhen legte das Team trotz 30 Grad entschlossen los. Denn: „Dieser Bahnhof kommt mir schon besonders verdreckt vor“, sagte Beate Kohl. Die bekennende Bahnfahrerin aus Unterfranken kommt regelmäßig nach Gauting, um ihre Freundin Helga Forneck zu besuchen – und packte bei der Putzaktion gleich mit an. Mit von der Partie waren an diesem Tag auch Michaela Riepl, Verona Strobl sowie Dr. Matthias Ilg, aber auch Dr. Jürgen Schade und Ben Barho. Forneck hatte sich mit den Grünen für das Ramadama zusammengetan, nachdem Eingaben bei der Bahn keine Wirkung gezeigt hatten (wir berichteten).

Eifrig kehrten die Freiwilligen die mit Kippen und Glassplittern verschmutzten Treppen sowie die Unterführung. Schade fegte am Lift. Und Ilg hatte im Nu zwei gefüllte Säcke zusammen – voll mit Verpackungsmüll.

„Ich fahre regelmäßig und gerne Bahn und finde es wichtig, dass nicht so viele im Auto unterwegs sind“, betont Helga Forneck. Deshalb habe sie die Putzaktion initiiert. Das Reinigungspersonal der Bahn putze nie gründlich mit Dampfstrahler, findet sie. Auch die Grünfläche bei der Bushaltestelle sei ständig vermüllt. Auch Grünen-Gemeinderätin Annette Derksen packte mit an – und dankte den Ehrenamtlichen mit köstlichem Zwetschgendatschi frisch aus dem Ofen. (cc)