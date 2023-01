Vom Abriss bedroht

Hinter hohen Hecken steht die Villa an der Unterbrunner Straße 20. Sie wurde im Internet im vergangenen Jahr für 2,7 Millionen Euro angeboten. © andrea jaksch

Der Landesverein für Heimatpflege ist alarmiert wegen einer Gautinger Villa aus dem Jahr 1910, der möglicherweise der Abriss droht. Unter Denkmalschutz steht sie nicht, gegen einen Abriss gäbe es keine Handhabe.

Gauting – Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege mit Sitz in München versteht sich als Dachorganisation aller haupt- und ehrenamtlichen Heimatpfleger in Bayern. Ihm ist es ein Anliegen, darauf hinzuweisen, wie leichtfertig im Freistaat teils alte Häuser dem Erdboden gleich gemacht werden. Für den Verein ist dies – neben der identitätsstiftenden Funktion historischer Bauten – auch ein ökologisches Ärgernis. „Dass der Bestands- und Denkmalschutz in Nachhaltigkeitsdebatten so gut wie nie vorkommt, ist für mich völlig unverständlich. Immerhin fallen in Deutschland pro Person und Jahr mehr als 2,5 Tonnen an Bau- und Abbruchabfällen an“, sagt Dr. Olaf Heinrich, Vorstandsvorsitzender des Landesvereins.

Um das Bewusstsein dafür zu schärfen, hat der Verein den „Abriss des Jahres“ ausgelobt, eine Art Publikumspreis für die schlimmste Sünde in den vergangenen zwölf Monaten. An der Abstimmung nahmen 400 Leute teil, die Wahl fiel auf die Nürnberger Radrennbahn, deren Abriss der dortige Stadtrat im Dezember beschlossen hat. Unter den E-Mails, die den Landesverein in diesem Zusammenhang erreichten, war auch eine aus Gauting. Es ging um die Jugendstilvilla an der Unterbrunner Straße 20, mitten in der Gautinger Villenkolonie gelegen. Sie steht seit einiger Zeit leer, ihre Zukunft ist völlig ungewiss. Im März vergangenen Jahres war eine Anzeige im Internet aufgetaucht mit dem Hinweis „Beste Lage, kein Denkmalschutz“. Ein dezenter Hinweis an Investoren: Ein Abriss ist ohne große Schwierigkeiten möglich.

Die Anzeige, die inzwischen verschwunden ist, gibt genauere Auskunft. Das Haus – Baujahr 1910, zwei Etagen, Wohnfläche 1030 Quadratmeter, renovierungsbedürftig – wäre für 2,7 Millionen Euro zu haben gewesen. Das Grundstück, am Eck zwischen Gartenpromenade und Unterbrunner Straße, umfasst 1000 Quadratmeter. Ob das Haus inzwischen verkauft ist, und wenn ja, an wen: Das ist nicht bekannt. Die Gemeinde war laut Auskunft der Pressestelle mit der Immobilie bislang jedenfalls nicht betraut.

Kreisheimatpfleger Gerhard Schober aus Unterbrunn, der auch ein – inzwischen vergriffenes – Buch über die Gautinger Villenkolonie geschrieben hat, tut es um jede Villa leid, die verschwindet. „Mir blutet jedes Mal das Herz“, sagt er. „Aber wenn kein Denkmalschutz vorliegt, ist kaum etwas zu machen.“ Oft werde der Versuch gemacht, gefährdeten Objekten den Status noch schnell zu verleihen. Doch damit habe man selten Erfolg. „Das Landesamt für Denkmalschutz agiert sehr vorsichtig. Schließlich geht es um sehr viel Geld. Da drohen juristische Auseinandersetzungen.“ Im konkreten Fall an der Unterbrunner Straße hat er in Erfahrung bringen können, dass sich die neuen Eigentümer noch uneins sind, wie es weitergehen soll. Ein Abriss ist eine Option. Aber beschlossen ist wohl nichts.

Der Landesverein für Heimatpflege hat aus genau diesem Grund die Gautinger Villa auf die „Liste der Hoffnung“ gesetzt – als einziges Objekt in Oberbayern. Er rechnet sich also durchaus Chancen aus, dass die Villa nicht Neubauten weichen muss. „Wir hoffen, dass sich ein Liebhaber findet, der dieses Haus erhalten will, und befürchten, dass es ein Bauträger und Investor kauft und anschließend abgerissen wird, um Luxuswohnanlagen zu erstellen“, teilt Dr. Daniela Sander vom Heimatverein mit. Initiativen vor Ort könnten gegebenenfalls mit der Unterstützung des Landesvereins rechnen.