Vier Räder, Bremse und Überrollbügel Pflicht

Es ist alle zwei Jahre eine Mordsgaudi für die Zuschauer und ein aufregendes Erlebnis für die Teilnehmer: Das fünfte Unterbrunner Seifenkistenrennen steht vor der Tür. Mitmachen können am Samstag, 1. Juni, Dorfbewohner und Auswärtige. Aber die Startplätze sind begrenzt. Deshalb schnell anmelden.

Unterbrunn – Seit Wochen schon wird in den Kellern und Garagen in Unterbrunn geschraubt und gebastelt. Manch einer will eine besonders schnelle Kiste bauen, andere haben vor allem den Preis für das schönste und originellste Gefährt im Visier. „Im Vordergrund sollen der Spaß und die Sicherheit stehen“, betont Hermann Geiger, der gemeinsam mit Andreas Heb und der Jugendfeuerwehr das Spektakel organisiert.

In den vergangenen Jahren waren ausgesprochen originelle Kisten am Start: Mal krochen Schnecken aus Pappmaschee über die Piste, mal raste ein ausgehöhlter Baumstamm durch die Kurven. Auch auf einem Sessel mit Rädern, einem Ferrari-Nachbau und in einem Anhänger waren schon Teilnehmer unterwegs. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Andreas Heb. Die Gefährte müssten allerdings bestimmte Anforderungen erfüllen: So müssen sie zum Beispiel vier Räder haben, eine Bremse und einen Überrollbügel. Kinder dürfen auch ein Kettcar verbauen – die Antriebskette muss allerdings entfernt werden.

Die Strecke hat sich in den vergangenen Jahren bewährt: Die tollkühnen Männer, Frauen und Kinder stürzen sich in ihren rollenden Kisten wieder Am Rain von der Rampe. Dann geht es in einer 90-Grad-Kurve, die schon manches Gefährt und manchen Fahrer an seine Grenzen gebracht hat, auf die Rufinistraße und in einer weiteren Kurve auf den Fischanger. Die Jugendfeuerwehr sichert die Strecke mit Strohballen und Matratzen.

Teilnehmen können Kinder ab sieben Jahre, die Erwachsenenklasse beginnt ab 15 Jahre. Rennbeginn ist um 14 Uhr. Doch schon vorher gibt es viel Trubel rund um die Rennstrecke bei der technischen Abnahme und den Testfahrten. Das Rennen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Dorffest entwickelt, es wird auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Weitere Infos: www.unterbrunner-seifenkistenrennen.de. Anmeldung: Andreas Heb, Telefon (089) 50 02 88 63, sowie Hermann Geiger, Telefon 01 71/9 90 30 96, mm