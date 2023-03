Filmdreh beim Repair-Café: Vorzeigeprojekt zur Abfallvermeidung

Kamera läuft: Ralf Luethy von „Field of View-media“ in Feldafing filmt den Unterbrunner Klaus Schleifer, der die Lenkung eines Holz-Kinderautos repariert. Mitgebracht hat es Helmut Hofstetter aus Gauting. © Dagmar Rutt

Das Kommunalunternehmen AWISTA Starnberg nutzte das Gautinger Repair-Café als Drehort für Bewerbungsvideo zu Nachhaltigkeits-Wettbewerb.

Gauting – Ungewöhnliche Gegenstände waren am Samstag beim Gautinger Repair-Café zu sehen – unter anderem eine große Filmkamera stand in den Räumen der ehemaligen Bahnhofs-Pizzeria. Die war allerdings nicht defekt und zur Reparatur bestimmt. Ralf Luethy von der Prouktionsfirma „Filed of View Media“ aus Feldafing drehte Szenen für das Kommunalunternehmen AWISTA, zuständig für Abfallentsorgung im Landkreis Starnberg. AWISTA bewirbt sich mit einem Kurzfilm über das Repair-Café für den Nachhaltigkeits-Award der Zeitung für Kommunalwirtschaft (ZfK), erklärt AWISTA-Pressereferent Sebastian Roth.

Um 14 Uhr geht es los: Ralf Luethy dreht Reparatur-Szenen mit Gautingerinnen und Gautingern, die ihre defekten Fahrräder, Nähmaschinen, Kocher oder Laptops beim Repair-Café anliefern, das auch das Kommunalunternehmen finanziell etwa über seinen Reparaturbonus unterstützt. Der ehrenamtliche Reparateur Rüdiger Gundelach, studierter Bauingenieur, kümmerte sich um die ererbte Designer-Tischlampe von Stefan Scheufen. Denn die edle Leuchte blieb dunkel. Mit viel Geduld und Heißluftgerät versuchte Andreas Fiedler, die alte verharzte Pfaff-Nähmaschine der Gautingerin Verena Hilsenbeck wieder in Gang zu bringen. „Ich habe auf dieser Maschine meiner verstorbenen Mutter das Nähen gelernt – und hätte sie gern wieder“, sagt Verena Hilsenbeck. Deshalb sei sie froh, dass es das Angebot des Repair-Cafés in Gauting gibt. Denn es sei ja „grauenhaft“, dass wertvolle Materialien wie Kupfer auf Wertstoffhöfen entsorgt würden.

Zwischen Holz-Auto und Nähmaschine

Luethy hält seine Kamera auch auf den Unterbrunner Klaus Schleifer, der die Lenkung eines Holz-Kinderautos repariert: „Auch von meinen Enkeln wurde dieses 35 Jahre alte Gefährt intensivst genutzt“, erzählt der Großvater Helmut Hofstetter. Tabea (17) und ihr Bruder Samuel (19) sind mit der defekten elektrischen Nähmaschine ihrer Großmutter eigens von Starnberg zum Repair-Café nach Gauting gefahren – und werden von Kameramann Luethy interviewt. Auch die Szene, wie Dieter Hack, Zahnarzt im Ruhestand, mit Engelsgeduld den defekten Scheinwerfer des alten Fahrrads der Reporterin repariert, kommt in den Kasten.

Welche Szenen im auf zwei Minuten verkürzten Film für den Nachhaltigkeits-Award enthalten sein werden, sei noch vollkommen offen, sagt AWISTA-Sprecher Roth. Denn auch im Wertstoffhof in Starnberg und in der AWISTA-Geschäftsstelle sei für den Nachhaltigkeits-Wettbewerb gedreht worden.

Die vierte ZfK-Preisverleihung mit Best-Practice-Beispielen aus der Kommunalwirtschaft wie dem AWISTA findet am 11. Mai in Berlin statt. Der AWISTA hatte es in einer Vorauswahl mit Online-Voting unter die drei Bewerber geschafft, die an der Endausscheidung teilnehmen. (cc)