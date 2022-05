Wahrer des Siebener-Geheimnisses: Neuer Feldgeschworener in Gauting

Offiziell vereidigt wurde Georg Mühlbauer von Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger im Rathaus. © Gemeinde

Der Feldgeschworene Georg Mühlbauer wurde im Gautinger Rathaus vereidigt. Derzeit gibt es im Ort nur vier Menschen, die das älteste kommunale Ehrenamt Bayerns aktiv ausüben.

Gauting – Offiziell vereidigt hat Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger den neuen Gautinger Feldgeschworenen Georg Mühlbauer am Donnerstag im Rathaus. Der pensionierte Sport- und Techniklehrer aus Stockdorf ist ab sofort im gesamten Gemeindegebiet mit Vermessern im Einsatz. „Zur Wahrung des Siebener-Geheimnisses und zur Verschwiegenheit auf Lebenszeit“ hat sich Mühlbauer bei seiner Vereidigung verpflichtet.

Der 72-Jährige ist einer von sieben Feldgeschworenen in Gauting, die etwa bei Grenzstreitigkeiten von den Vermessungsämtern zu Hilfe gerufen werden. Dieses älteste kommunale Ehrenamt in Bayern sei etwas aus der Zeit gefallen, räumte der Feldgeschworene Rainer Fuchs bei Mühlbauers Vereidigung ein. Der Feldgeschworene sei seit dem Mittelalter belegt. Zur Napoleonischen Zeit, als 1801 in Bayern Katasterpläne fürs Militär eingeführt wurden, seien die Feldgeschworenen den damals neu geschaffenen staatlichen Vermessungsämtern zugeteilt worden. So ist es bis heute.

Das Siebener-Geheimnis gehe auf eine alte Tradition zurück, erklärte der Historiker Fuchs. Denn Feldgeschworene markierten Grundstücksgrenzen einst durch geheime Zeichen aus Metall, Glas oder Ton. Und sie durften dieses Geheimnis nur mündlich an den Nachfolger weitergeben. Da es bei Grenzstreitigkeiten stets eine Mehrheit geben muss, sei die ungerade Zahl sieben festgelegt, so Fuchs weiter. Auch in Gauting gebe es deshalb sieben Feldgeschworene, darunter die Buchendorferin Brigitte Lenker als einzige Frau. Doch da man das Ehrenamt lebenslang übernimmt und man körperlich fit sein muss, um etwa verdeckte Grenzsteine aus Komposthaufen oder Äckern freizulegen, „haben wir momentan nur vier Aktive“, so Fuchs.

Der neu vereidigte Georg Mühlbauer fühlt sich jedenfalls fit. Sein erster Probeeinsatz war bereits auf der großen Wiese zwischen Würm und Gautinger Trinklhochhaus an der Grubmühlerfeldstraße, erzählte er. Ihm gefalle die Möglichkeit, über dieses Ehrenamt die Würmtalgemeinde näher kennenzulernen und mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen.

Christine Cless-Wesle