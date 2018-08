Wandern mit dem Wüstenbussard

Ein Wüstenbussard und eine Handvoll neugieriger Gäste, die allesamt fasziniert sind von Greifvögeln. Das Gautinger Ferienprogramm hat diese Faszination hautnah erlebbar gemacht bei einer Wanderung mit den Falknern Jakob und Magdalena Off aus Unterbrunn.

Unterbrunn–„Falknerei ist die Kunst, den Vogel an sich zu binden, indem man ihm immer wieder die Freiheit schenkt“, spricht Magdalena Off (31) das Credo aus, an das sich alle Falkner gebunden fühlen. Sie und ihr Mann Jakob (31) halten seit fünf Jahren Greifvögel. Angefangen hat diese Leidenschaft mit Coco.

Coco ist ein Wüstenbussard. Er trägt eine Haube aus Leder auf dem Kopf. Die nimmt ihm die Sicht. Deshalb sitzt Coco ganz ruhig und majestätisch auf dem Handschuh von Falkner Jakob Off. Als sich die Gruppe zur Wanderung in Bewegung setzt, nimmt Jakob Off die Haube ab und Coco schwingt sich in die Lüfte. Zwischendurch lockt der Falkner den Greif mit einem kleinen Fleischstückchen.

Bei einer Rast stellen Jakob und seine Frau Magdalena verschiedene Falken- und Bussardarten vor. Aus der Nähe dürfen die Wanderer die nadelspitzen Krallen des Vogels betrachten. Coco ist ein so genannter Grifftöter – er tötet seine Beute mit den Fängen. „Das ist jetzt wichtig“, macht Magdalena Off die Teilnehmer aufmerksam, als sie die Chance bekommen, Coco zu sich zu locken: „Ihr müsst den linken Arm ganz ausstrecken.“ Der Bussard fliegt von hinten auf den Handschuh zu – eine Sicherheitsmaßnahme, damit er nicht direkt auf den Körper zusteuern kann. Mutig trauen sich die Kinder und auch ihre Eltern, Coco auf dem Lederhandschuh landen zu lassen.

„Wir nehmen schon zum zweiten Mal an der Tour teil“, erzählt Susanne Rettig (33) aus Weßling. Sie begleitet ihren Sohn Leon bei der Wanderung. „Anfangs war ich etwas skeptisch, aber Greifvögel sind die Lieblingstiere meines Sohnes. Inzwischen bin ich selbst beeindruckt.“ Der elfjährige Leon verrät: „Mein Lieblingsvogel ist der Wanderfalke.“

Seit Anfang des Jahres bieten Magdalena und Jakob Off Wanderungen mit Greifvögeln an. „Zuvor sind die Vögel mitgeflogen, wenn ich mit meinem Pferd ausgeritten bin“, erzählt Magdalena, wie es zu der Idee kam, Interessierte zu Ausflügen mit den Vögeln einzuladen. „Das Besondere ist, dass man den natürlichen Flug der Tiere beobachten kann. Das ist in den üblichen Flugshows nicht so“, ergänzt Jakob.

Neben Coco haben die beiden Falkner aus Unterbrunn noch einen Luggarfalken, der muss pausieren, weil er sich an der Schulter verletzt hat. Zur Falknerei sind die beiden über Magdalenas Bruder gekommen, der sich vor Jahren einen Falken gekauft hat. Davor hatten sie keinen engen Bezug zu Greifvögeln. „Unglaublich war für mich, als Coco einmal beim Fliegen von Mäusebussarden vertrieben wurde. Coco hatte keinen Sender an und wir wussten nicht, wohin sie geflüchtet sein könnte. Tag und Nacht war sie verschwunden. Aber als ich am nächsten Tag – eigentlich in der entgegengesetzten Richtung – nach ihr gerufen habe, konnte ich es kaum glauben, als ich ihr keckerndes Rufen hörte“, berichtet Magdalena. Sie arbeitet hauptberuflich als Krankenschwester und in der Mittagsbetreuung für Kinder. „Greifvögel sind so sensibel. Der für mich einprägendste Moment war, als ein Uhu, der mit einem verletzten Flügel zu uns gebracht wurde, mich aus seinen riesigen Augen ansah, als wüsste er über mein ganzes Leben Bescheid“, erzählt Jakob.

Die Falknerei ist für das Ehepaar ein Hobby, sagt Jakob Off. Er ist Elektriker von Beruf.

An den Greifvogelwanderungen kann jeder teilnehmen. Einzige Ausnahme sind Kindergartenkinder: „Die Kinder müssen wissen, was sie tun, wenn sie den Lederhandschuh anlegen und den Vogel dorthin locken“, sagt Magdalena. Das Paar hat selbst zwei Kinder, ein und drei Jahre alt, und weiß genau, dass die Vögel gefährlich sein können.

„Um einen Greifvogel halten zu dürfen, braucht man einen Waffenschein“, erklärt Jakob. „Für die Behörden gilt zum Beispiel ein Falke als Waffe.“

Von Annkathrin Stich