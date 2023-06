Warmgesungen für Schweizer Freunde

Unter der Dorflinde, einst ein Geschenk der Schweizer Sängerfreunde, gruppierte sich der Männergesangsverein in Unterbrunn für das © Dagmar Rutt

Der Unterbrunner Männerchor bekommt Besuch von musikalischen Kollegen aus Egolzwil-Wauwil - die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

Unterbrunn – „Am Brunnen vor dem Tore…“: Zur Klavierbegleitung von Ulrike Leitl-Haag stimmten sangesfreudige Unterbrunner am Dienstagabend im Gasthaus Högner das romantische Volkslied an. Es war die letzte Chorprobe vor dem Besuch der Schweizer Sängerkollegen aus Egolzwil-Wauwil am bevorstehenden Wochenende – für Hermann Geiger, den Vorsitzenden, und die anderen Mitglieder des fast 100-jährigen Männergesangvereins Harmonie.

Im Dorf mit dem florierenden Vereinsleben laufen die Vorbereitungen für den Besuch aus dem Kanton Luzern am Vierwaldstättersee auf Hochtouren. Nach langer Corona-Zwangspause freuen sich die Unterbrunner auf das große Wiedersehen, berichtete Geiger beim Probenbesuch. Dass der bereits mit dem Gautinger Klinge-Kulturpreis geadelte, 1924 gegründete Verein ausgerechnet mit einem Schweizer Chor verbandelt ist, hat einen Grund: „Der Walser Michi war in Egolzwil in der Landesanstalt für Tierzucht beschäftigt“, erklärte Geiger. Und weil der begeisterte Unterbrunner Chorsänger als Vorstand aktiv war, sei die Verbindung mit den Schweizern zustande gekommen.

Vor 46 Jahren war der große Männerchor aus Egolzwil erstmals in Unterbrunn, wirft Bass-Sänger Geiger den Blick zurück. Und zum 20. Jubiläum „haben die Egolzwiler uns in ihrem Bus als Gastgeschenk einen Lindenbaum mitgebracht“. Die damals gepflanzte Dorflinde in Unterbrunn hatte einen Stammumfang von fünf Zentimetern. Heute hat der ausladende Laubbaum bereits einen Stammumfang von mehr als 30 Zentimetern. Auch die großen Fluss-Steine unter der ebenfalls gestifteten Ruhebank haben die befreundeten Schweizer Sänger beigesteuert.

„Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum“, sangen die acht Männer der Generation 60 plus deshalb gerne bei der Chorprobe im Gasthaus Högner. Das von Franz Schubert vertonte Volkslied werden die Unterbrunner auch beim anstehenden Besuch aus Egolzwil anstimmen, sagt Geiger. Angekündigt hätten sich 48 Schweizer. Am Samstag ab 18 Uhr wird der gemeinsame Gesangsabend im „Högner“ steigen. Mit dabei sind Kinder-, Jugend-, gemischter und Männer-Chor, allesamt unter der professionellen Leitung von Ulrike Leitl-Haag. „Hurra, wir leben noch!“ – auch das schmetterten die von der Dirigentin am Klavier begleiteten Sänger zur Vorbereitung. Nach der Corona-Pandemie mit Gesangsverbot klingt das in der Tat vielversprechend.

CHRISTINE CLESS-WESLE