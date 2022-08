Wasserschutz beschränkt Gautinger Windkraft-Optionen

Von: Stefan Reich

Die Trinkwasserquellen im Mühlthal sollen ein größeres Wasserschutzgebiet erhalten. Dieses würde auch Teile der Windkraft-Vorrangfläche Königswiesen umfassen und dort den Bau von Windrädern erschweren. © andrea jaksch

Die Gemeinde Gauting fordert eine Aufweichung der Vorschriften für das geplante Wasserschutzgebiet Mühlthal. Denn diese würden die Optionen für Windräder einschränken.

Gauting – Windkraft stieß im Würmtal lange auf politischen Widerstand. Das ändert sich langsam. Jedenfalls setzt sich in den Rathäusern die Erkenntnis durch, dass eine komplette Ablehnung schwer durchhaltbar sein könnte. „Die Windkraft wird uns nicht auslassen“, sagte Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger am Dienstag im Ferienausschuss des Gemeinderates. „Wenn wir sie in der eigenen Hand behalten sollen, müssen wir jetzt in die Planung gehen.“

Was das konkret heißt, sagte Kössinger nicht. Die Gemeinde hält sich beim Thema Windkraft derzeit bedeckt. Sie lässt gerade eine Machbarkeitsstudie erstellen. Eine öffentliche Debatte ist noch nicht gewünscht. Doch am Dienstag kam Kössinger dem Thema nicht ganz aus. Der Grund: Für Trinkwasserbrunnen des Würmtal-Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (WZV) wird derzeit vom Landratsamt Starnberg eine neue Schutzverordnung erarbeitet. Dabei sind auch die Gemeinden zur Stellungnahme aufgefordert. Darüber beriet der Ferienausschuss.

Das Schutzgebiet für die Brunnen im Mühlthal soll erweitert werden (wir berichteten). Es würde sich dann mit der Windkraft-Vorrangfläche Königswiesen überschneiden. Die betroffene Fläche ist ein schmaler, etwa drei Kilometer langer Streifen östlich von Oberbrunn. Dessen südlicher Teil läge nach einer Erweiterung des Wasserschutzgebietes in einer Schutzzone der Klasse III A. Dort sollen laut Verordnungsentwurf Windkraftanlagen aber verboten sein. Das sei so nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar, hieß es in der Sitzungsvorlage für den Ausschuss. Zumal die Windkraft-Vorrangfläche Königswiesen schon vor zehn Jahren definiert worden sei und der Ausbau erneuerbarer Energien politisch eingefordert werde.

Laut bayerischem Landesamt für Umwelt (LfU) sind Windräder in Wasserschutzgebieten problematisch, weil Schmier-, Kühl- und Hydraulikmittel austreten können, entweder bei Lecks, beim Austausch oder wenn ein Windrad umkippt. In Randbereichen von Zonen der Klasse III sind Windräder aber grundsätzlich möglich, wenn unter anderem wegen Löschwasserabfluss genug Abstand zur strenger geschützten Zone II besteht. Der Abstand wäre im konkreten Fall stellenweise nicht sehr groß. Sind Zonen der Klasse III weiter unterteilt, kommen laut LfU III-B-Zonen als Standorte infrage. Diese Zone soll im Mühlthal aber deutlich weiter westlich beginnen.

Der Ferienausschuss beschloss einstimmig, vom Landratsamt zu fordern, Windräder in der Vorrangzone zu erlauben, zumindest so wie es in einer Schutzzone der Klasse III B möglich wäre. Aber auch dort wäre das laut aktuellem Satzungsentwurf „nur zulässig für getriebelose Anlagen ohne Spezialgründungen, sofern die Gründungssohle über dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand liegt“, also für Anlagen, die wenig Schmiermittel und keine tiefreichenden Fundamente brauchen. Im Gautinger Rathaus sieht man aber auch weitere „vielfältige Möglichkeiten, beim Bau von Windkraftanlagen auf die Anforderungen in einem Wasserschutzgebiet einzugehen“.

Ob der Einspruch eher prinzipieller Natur ist oder ob Windräder südöstlich von Oberbrunn wirklich erwogen werden, war aus der Debatte nicht zu schließen. Das wird sich wohl erst zeigen, wenn die beauftragte Machbarkeitsstudie vorliegt.