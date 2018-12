Konzert der Schüler beeindruckt sogar den Generalkonsul

Ein gelungenes Weihnachtskonzert gaben die Schüler des Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasiums am Dienstag in der Schulaula.

Gauting – „Dies ist der Traum aller Schulleitungen. Ich hab total gute Laune. Wenn ich heute Abend ins Bett gehe, wird es mit einem breiten Grinsen sein.“ Die Leiterin des Otto-von-Taube-Gymnasiums, Sylke Wischnevsky, war nach dem Weihnachtskonzert ihrer Schüler total begeistert. Und sie darf auch stolz sein, wenn von 1200 Schülern gut ein Drittel mitmachen. Auch ihr Stellvertreter Jürgen Kaletta freute sich, als zu Beginn die Bläserklasse das „White Christmas“ anstimmte. „Wenn man unten nicht rechtzeitig anfängt, kommt oben auch nichts Gescheites heraus“, sagte er.

Jeden Freitagnachmittag wird geprobt, ob ein Konzert ansteht oder nicht. Instrumentalunterricht gibt es in Zusammenarbeit mit der Musikschule, Musikfreizeiten geben den letzten Schliff. Für den Nachwuchs des Blasorchesters, der drei Chöre, des Schulorchesters und der Big Band wird also gezielt gesorgt. Die Bläser leitet Elisabeth Buchner, die Chorarbeit macht Sabrina Kellhuber, Mathias Pitsch dirigiert die Big Band. Das gemeinsame Musizieren hat den Nebeneffekt, dass auch Sozialkompetenz gelernt wird. Wie Kaletta am Rande betonte, ist das gerade für schwierige Schüler wichtig, die bei Ensemble- und Chorarbeit lernen, wie viel Spaß es macht, gemeinsam etwas zu erschaffen.

Der Oberstufenchor gab ein anspruchsvolles Stück zum Besten

Wie sehr, das sah man an den funkelnden Augen der Kinder vom Unterstufenchor, die mit einem Honigkuchengrinsen ihr „Feliz Navidad“ schmetterten. Ganz der Musik hingab sich auch der Mittelstufenchor beim stimmungsvollen „Halleluja“ von Leonard Cohen und dem fehlerfrei präsentierten und schwierigen „Carol of Bells“ des ukrainischen Komponisten Mykola Leontovych. Richtig anspruchsvoll wurde es für den Chor der Oberstufe, der mehrstimmig unterschiedliche Tempi durchzuhalten hatte. Trotzdem kam das „Santa Baby“ mit einem Fingerschnippen swingend leicht daher. Danach johlte das Publikum, bevor das Schulorchester mit einem professionellen Auftritt für Bewunderung sorgte.

Die erste Geigerin Amanda Zhu, ein Ausnahmetalent, beeindruckte auch Tetsuya Kimura, den japanischen Generalkonsul, der aus reiner Freude an der Musik gekommen war. Familiären Bezug zum Gymnasium hat er nicht, klatschte aber begeistert nach den drei Sätzen von Bachs Klavierkonzert, bei dem die Solisten Florian Haschberger, Lea Zanzinger und Theo Mommsen am Flügel nicht nur technische Höchstleistungen, sondern auch sensibles musikalisches Empfinden bewiesen. Danach ging die musikalische Reise Richtung Neujahr und Ballsaison. Mit der Ouvertüre zur „Fledermaus“ von Strauss und der Schlittenfahrt mit Leroy Andersons Glockengebimmel läuteten die Musiker die Weihnachtslieder der Big Band ein. Riesenapplaus und für die Mitwirkenden das Zuckerl, am nächsten Tag zwei Stunden später kommen zu dürfen. Für die Q11 und Q12 galt das nicht. Sie wollten lieber in ihren Mathekurs. Das Abi naht.