„Wir müssen sparen, sparen, sparen“

Hier geht etwas vorwärts: Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger auf dem Handwerkerhof an der Ammersee, wo bereits vier Parzellen bebaut sind. Bei der Entwicklung weiterer Gewerbegebiete hakt es noch. © Andrea Jaksch

Das wird 2023 in Gauting wichtig: Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger will Projekte aufschieben.

Gauting – „Man merkt die große Erleichterung nach Corona“, sagt Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. Im Jahrespressegespräch blickt sie voraus auf 2023 und schaut dabei auch zurück. Zwischenmenschliche Kontakte hätten sehr gelitten. Dass sich an Heiligabend Menschen zahlreich rund um die Kneipe „Krapf“ bis in die frühen Morgenstunden versammelt hatten, freut Kössinger. Doch der Sack an Problemen – Flüchtlingszuwanderung, fehlende Kinderbetreuungsplätze, Finanz- und Wohnungsnot –, den Bürgermeisterin und Gemeinderat im Jahr 2023 zu bewältigen haben, ist groß.

Flüchtlinge

„Weil wir die meisten Einrichtungen haben“, werden Landratsamt und Regierung von Oberbayern Flüchtlinge wohl vornehmlich in Gauting unterbringen, blickt Kössinger voraus. Bis Mitte 2023 stellten die Eigentümer das leer stehende AOA-Fabrikgebäude an der Ammerseestraße zur Verfügung. Vorerst könnten Flüchtlinge auch im ehemaligen Schwesternwohnheim an der Unterbrunner Straße bleiben.

Es könne zudem sein, dass weitere Flüchtlinge im ehemaligen Pflegeheim an der Alpenstraße in Stockdorf untergebracht werden. Dort wolle die Regierung von Oberbayern etwa 100 Menschen unterbringen. Die Gemeinde ist dagegen. Das Landratsamt erlaubt es trotzdem, wogegen Klagen von Nachbarn anhängig sind. Bei der Regierung habe sie sich bereits beschwert, sagt Kössinger – „weil mit der Gemeinde nicht geredet wird“. Schließlich habe Gauting die Folgen zu tragen, etwa Kinderbetreuungsplätze.

Bezahlbares Wohnen

„Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum“, sagt die Bürgermeisterin, für Pflegekräfte und für Erzieherinnen. Über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan wolle sie daher mit dem Rat die Nutzungen im nördlichen Teil der geplanten sozialökologischen Mustersiedlung Patchway-Anger festlegen, also für das Areal mit AOA-Fabrikgelände, wo bekanntlich Supermarkt und Wohnungen geplant sind. Denn so laufe das Genehmigungsverfahren schneller, sodass 2024 „die Bagger anrollen können.“ Schnell anfangen, voraussichtlich 2024 oder 2025, wolle auch der Verband Wohnen mit dem Wohnungsbau auf dem Südteil des Patchway-Angers. Die Gemeinde werde die letzte sein, die auf ihrem Grundstücksteil loslegen werde: Denn noch sei unklar, wie viele bezahlbare Wohnungen in welchen Größen entstehen sollen, ob für Ältere oder für Familien mit Kindern. Eine Frage sei auch, ob als Genossenschaft oder als Kommunalgesellschaft.

Kinderbetreuung

„Nicht die Hardware“, also die Gebäude, sondern „die Software“, nämlich das Personal wie Kinderpflegerinnen oder Erzieher fehlten, erläutert Kössinger. Das Problem sehe man am neuen Waldorfkindergarten, wo die Krippengruppe nicht belegt werden könne, weil eine Erzieherin fehlt. Beim BRK könnten bis zu drei Gruppen mangels Personal nicht starten.

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für eine viergruppige Kita auf dem Gemeindegrundstück an der Wiesmahdstraße werde im Gemeinderat vorgestellt. Doch die Gemeinde müsse auch die alten Container der „Lebenshilfe“-Kita an der Postwiese ab 2025 durch einen Neubau ersetzen. „Wir werden dazu ein Konzept entwickeln.“ Die Frage sei: „Was können wir uns leisten?“ Die Sozialamtsleiterin sei bereits mit der Alternativensuche beauftragt – wie etwa dem Modell Großtagespflege.

Bahnhof

„Wir versuchen, jemanden zu finden“, der das historische Bahnhofsgebäude entsprechend dem Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs saniere, sagt Kössinger. „Denn die Gemeinde kann sich das nicht leisten.“ Im ersten Schritt werde das Bauvorhaben des Immobilienunternehmens Josef Reichenberger fürs benachbarte Postareal realisiert. Dort soll ein fünfstöckiger Kopfbau mit Post, Arztpraxen und Büros entstehen. im rückwärtigen Bereich an der Hubertusstraße zwei Wohnhäuser.

Gewerbe

Als Erfolg feiert die Bürgermeisterin den Handwerkerhof am westlichen Ortseingang. Vier Parzellen sind bereits bebaut. Nebenan werde gerade das neue Polizeigebäude gebaut. Beim geplanten Gewerbegebiet Gautinger Feld neben der Asklepios-Klinik gebe es allerdings noch Probleme mit der Anbindung, berichtet Kössinger. Und beim Gewerbegebiet beim Flughafen Oberpfaffenhofen, das verschiedenen Grundeigentümern gehöre, „sind wir noch in Verhandlungen“ wegen des Trinkwasserschutzgebietes.

Finanzen

Weil Gewerbesteuereinnahmen fehlten, sei die Gemeinde auf 2,5 Millionen Euro Schlüsselzuweisung vom Land angewiesen. Dennoch, so Kössinger, gelte: „Wir müssen sparen, sparen, sparen, um 500 000 Euro im Haushalt auszugleichen.“ Das heiße, alle freiwilligen Leistungen müssten auf den Prüfstand. Doch Sommerbad, Gemeindebibliothek, das Kultur- und Bürgerhaus Bosco sowie die Insel „sind wichtig“, stellt Kössinger klar. Streichen könne die Gemeinde im Vermögenshaushalt und neue Projekte schieben, wie die energetische Sanierung des Rathauses. Denn: „Wir haben nur noch 13 Millionen Euro in der Rücklage – und 2023 wird es nicht besser.“

Ausblick

Für das gemeindliche Wunderlgrundstück an der Starnberger Straße „wollen wir mit den Nachbarn ein Gesamtkonzept erarbeiten“, blickt Kössinger voraus. 2023 werde auch 50 Jahre Partnerschaft mit Clermont l’Hérault gefeiert. Auch die Bürgerbeteiligung für den städtebaulichen Wettbewerb „Stanz Schmid Stockdorf“ stehe auf der Agenda. Zudem feiere der Gautinger Trachtenverein „d‘Würmlust“ 2023 ein großes Gau-Fest.

