Woche im Zeichen der Fairness

In Gauting

Eine Ausstellung, ein Themengottesdienst, viele Informationen und ein Filmgespräch – mit einer „Fairen Woche“ feiert die Gemeinde Gauting ihr zehntes Jahr als Fair-Trade-Gemeinde. Eröffnet wurde die Woche im Walter-Hildmann-Haus.

Gauting – Seit einem Jahrzehnt ist Gauting zertifizierte „Fair Trade“-Gemeinde, freute sich Umweltbeauftragter Wilhelm Rodrian bei der offiziellen Eröffnung der „Fairen Woche“ am Freitagabend. Als eine von 801 zertifizierten Gemeinden in Deutschland habe sich Gauting dazu verpflichtet, „den Gedanken des gerechten Handels zu unterstützen und zu fördern“, erklärte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger im Flyer zur „Fairen Woche.“ Mit der Fotoausstellung „NoCap – faire Tomaten statt ausbeuterischer Billigkonsum“, eröffneten Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer, Rodrian sowie Christiane Lüst vom Öko & Fair-Umweltzentrum am Freitagabend die „Faire Woche“ im Walter-Hildmann-Haus.

„NoCap – faire Tomaten“ zeige, wie nach Italien geflüchtete Afrikaner für die Tomatenernte ausgebeutet würden, in welch elenden Verhältnissen sie lebten „und was wir als Verbraucher dagegen tun können“, erklärte Christiane Lüst. Die Umweltaktivistin weiß, wovon sie spricht: Mit ihrem Lebenspartner Karl-Heinz Jobst reist sie regelmäßig nach Süditalien. Und in ihrem Öko & Fair-Laden vertreibt sie „NoCap“-Tomaten-Produkte in Bio-Qualität aus Kalabrien.

„NoCap“, bekannt geworden durch den Film „Das neue Evangelium“ mit Gründer und Erntehelfer Yvan Sagnet in der Titelrolle des Jesus, kämpfe gegen die von der Mafia kontrollierte Landwirtschaft in Süditalien, sagte Lüst. Am Fuße des Gargano in Apulien, „mitten in Europa“, existiere eine alte asbestverseuchte Fabrikhalle mit Dachleck, in die es hinein regne und in der mehr als 400 Leute zusammenleben müssten. Es seien illegal Geflüchtete aus Afrika, die als Erntehelfer auf dem Boden schliefen, ohne Wasser, ohne Strom, und mit alten Autoreifen heizten. Dazu zeigte Christiane Lüst den Kurzfilm einer Mitreisenden aus dem Flüchtlingsgetto. Die aktuelle Plakat-Ausstellung „NoCap“ hängt noch bis 30. September im Walter-Hildmann-Haus an der Ammerseestraße. Wilhelm Rodrian, erreichbar unter (089) 8 93 33 71 35, und Christiane Lüst bieten Führungen an.

Unter dem Titel „Fair steht dir“ lud Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer, Mit-Initiator des „Grünen Gockels“ an der Christuskirche, am gestrigen Sonntag außerdem zu einem Themengottesdienst ein. Am kommenden Mittwoch, 21. September, um 19.30 Uhr steht ein Filmgespräch zu dem Film „Alcarrás – Die letzte Ernte“ im Gautinger Breitwand-Kino auf der Agenda. Etwa 230 Kinder und Jugendliche der zertifizierten Fair-Trade-Realschule Gauting seien für diesen Film über eine Bauernfamilie in Katalonien bereits angemeldet, freute sich Umweltmanager Rodrian. Auch Kinochef Matthias Helwig, Amnesty International und der Eine-Welt-Laden Gauting seien mit im Boot, ebenso die Gemeindebibliothek, betonte Rodrian: Am Samstag, 24. September, um 17 Uhr werden dort zum Finale der „Fairen Woche“ Bücher zu den Themen Fairtrade und „17 Ziele für nachhaltige Entwicklung“ vorgestellt.

Christine Cless-Wesle