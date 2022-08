Wohnsitzloser bedroht Reisende: Polizei greift in Gauting zu

S-Bahn der Linie S6 zwischen Starnberg und Gauting (Symbolbild). © ike

Wegen eines Mannes, der angeblich mit einem Messer in einer S-Bahn Fahrgäste bedroht, kam es am Sonntagmittag in Gauting zu einem Polizeieinsatz. Der Mann wurde festgenommen.

Gauting – Polizeibeamte haben am Sonntagmittag in einer S-Bahn der Linie S 6 in Gauting einen wohnsitzlosen, polizeibekannten 46-Jährigen überwältigt und vorläufig festgenommen, nachdem dieser Fahrgäste bedroht haben soll. Gegen 11.25 Uhr hatten Reisende die Polizei über Notruf über einen „Mann mit Messer“ in dem Zug informiert. Polizeikräfte fuhren zum Bahnhof Gauting, dem nächsten Halt.

Landespolizisten konnten den Mann aber schnell in der S-Bahn überwältigen und der zuständigen Bundespolizei übergeben. Der Mann soll in der fahrenden S-Bahn eine 59-jährige Chilenin und einen 65-jährigen Chinesen bedroht und rassistisch beleidigt haben. Im Rucksack des Mannes fand die Polizei ein Besteckmesser – Anhaltspunkte, dass er dieses in der S-Bahn tatsächlich in der Hand hielt, bestätigten sich bisher nicht, teilte die Bundespolizei am Sonntagnachmittag mit. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der „mit 1,26 Promille alkoholisierte Verhaltensauffällige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt“. Der Bahnverkehr wurde durch den Vorfall nur wenig beeinträchtigt.

Derselbe Mann hatte bereits im April abends in einer S-Bahn nach Tutzing Mitreisende bedroht und lautstark mit einer Bombe gedroht. Damals hatte Starnberger Beamte den Mann überwältigt und aus dem Zug geholt. Laut Bundespolizei sei der 46-jährige, gebürtige Thüringer bereits mehrfach auch wegen anderer Vorfälle amtsbekannt. mm