Krapfberg-Funde sollen am Ort bleiben

Teilen

Neue und bekannte Gesichter im Vorstand der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte: Bernhard Fliedner, Dr. Carola Wenzel, Roswitha Pletzer und Karl Ludwig Hebler (v.l.). © Andrea Jaksch

Geschichte im Würmtal erlebbar machen – dieses Ziel hat sich die Gesellschaft für Archäologie und Geschichte Oberes Würmtal (GfAG) auf die Fahnen geschrieben. Der Verein mit Sitz in Gauting, der im kommenden Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, möchte dazu auch in Zukunft beitragen. Wichtigstes Anliegen der Gesellschaft im Jahr 2022 ist es, die kostbaren Krapfberg-Funde aus dem frühen Mittelalter der Gautinger Bevölkerung sichtbar zu machen.

Gauting - Ob die derzeit im Landesamt für Denkmalpflege aufbewahrten Funde in München bleiben oder ins Würmtal zurückkehren, ist noch immer unklar. „Wir setzen uns für eine ortsnahe Bleibe ein. Wir möchten, dass die Funde für die Gautinger Bevölkerung sichtbar werden und hoffen, dass in diesem Jahr Bewegung in die Sache kommt“, sagt der erste Vorsitzende der GfAG, Karl Ludwig Hebler. Hebler ist bei einer Mitgliederversammlung diese Woche für drei weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Der bisherige zweite Vorsitzende Heinrich Bunte wechselte dagegen in den Beirat, seine Nachfolge trat die bisherige Schriftführerin Roswitha Pletzer an. Schatzmeister Bernhard Fliedner bleibt im Amt, neue Schriftführerin ist Dr. Carola Wenzel, Mitglied des Gautinger Gemeinderats. Ekkehard Knobloch und Hubert Schießl haben den Beirat aus Altersgründen verlassen, ihre Nachfolger werden Annette Kienzle, langjährige Kulturamtsleiterin der Stadt Starnberg, und der selbstständige Antiquar Ingo Hugger. Die bisherigen Beiräte Frank Höpfner und Gerhard Schober bleiben im Amt.

Dass die Versammlung inklusive Wahlen am Dienstagabend als Präsenzveranstaltung mit gut 25 Teilnehmern stattfinden konnte, war für viele ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. „Die Leute haben sich sehr gefreut, auch danach haben sich noch Grüppchen gebildet“, berichtet Schatzmeister Fliedner. Im vergangenen Jahr waren drei der sonst alle zwei Monate stattfindenden Veranstaltungen mit Vorträgen zu archäologischen und zeitgeschichtlichen Themen (Jours Fixe) coronabedingt ausgefallen, ebenso wie der erste Jour Fixe in diesem Jahr. Ersetzt wurden diese durch ausführlichere Rundschreiben. „Wir wollten niemanden ausschließen, daher haben wir keine Online-Veranstaltungen durchgeführt“, erklärt Vorsitzender Hebler.

Trotz Pandemie war das vergangene Jahr für die GfAG kein verlorenes. So wurde die Ausstellung „Terra Sigillata“ im Rathaus eröffnet, eine Exkursion nach Landau inklusive Besuch des dortigen Steinzeitmuseums fand ebenso statt wie gemeinsame Ausstellungsbesuche in der Staatlichen Antikensammlung und im NS-Dokuzentrum. Auch die zuvor zweimal wetter- und einmal coronabedingt ausgefallene Kinderwanderung zur Villa rustica im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde Gauting konnte nach dreijähriger Pause wieder veranstaltet werden.

In diesem Jahr hofft die GfAG auf eine weiter voranschreitende Normalisierung der Situation, der nächste Jour fixe soll am 1. April stattfinden, der Ort ist allerdings noch offen. Weiter vorangetrieben werden soll außerdem ein Interview-Projekt mit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Würmtal angesiedelten Weltkriegsflüchtlingen und Vertriebenen. Zudem hofft die zuletzt 112 Mitglieder zählende Gesellschaft, neue Interessenten für den Verein begeistern zu können. „Die Mitgliederzahl ist in den vergangenen Jahren leicht rückläufig. Wir freuen uns über jeden, der neu dazu kommt“, sagt Hebler.