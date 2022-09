Viel los zum Ferienende im Würmtal: Alle Termine im Überblick

Immer eine Riesen-Gaudi: Nach der Corona-Pause werden am Samstag wieder Hunderte Gummienten auf der Würm um die Wette schwimmen. Es ist nicht die einzige Veranstaltung am Wochenende im Würmtal. © Fred Rauscher

War es in den Sommerferien im Würmtal ruhig, in Gauting einmal vom Fünf-Seen-Filmfest abgesehen, so bietet das kommende Wochenende ein reichhaltiges Angebot, das letzte Ferienwochenende mit der Familie für Unternehmungen zu nutzen. Eine Übersicht in aller Kürze.

Gauting/Planegg – Allerhand geboten ist am kommenden Wochenende im Würmtal. Das ist unter anderem los:

Feier am Weiher, Unterbrunn: Florian Schleifer, der Vorsitzende des SV Unter-/Oberbrunn, hofft für diesen Samstag, 10. September, auf gutes Wetter – nur dann kann das Kinder- und Familienfest beim Fußballplatz am Weiher in Unterbrunn stattfinden, bei dem sich Verein und Sparten vorstellen wollen. Los geht die „Feier am Weiher“ um 14 Uhr mit Hüpfburg, Spielstationen für alle Altersgruppen und einer Bastelecke für Kinder. Darüber hinaus präsentieren sich die Abteilungen Volleyball, Tischtennis, Turnen und Gymnastik sowie Stockschießen des SV Unter-/Oberbrunn. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben dem Sportverein ist zudem die Feuerwehr Unterbrunn dabei. „Wir alle freuen uns auf viele junge und junggebliebene Besucher“, verkündet Schleifer. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht nötig.

Lange Nacht der Feuerwehr, Gauting: Die Ehrenamtlichen der Feuerwehr Gauting laden Groß und Klein am Samstag, 10. September, von 17 bis 23 Uhr an ihr Gerätehaus (Münchener Straße) ein, um Arbeit und Ausrüstung der Feuerwehr kennenzulernen. „Hautnahe Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr, Vorführungen von Einsatzszenarien und beste Unterhaltung bei Musik, Essen und Getränken“ erwarten die Besucher, die sich auch auf ein reichhaltiges Angebot an Speis’ und Trank freuen können.

Gummienten-Rennen, Planegg/Gräfelfing: Seit 2005 schwimmen alljährlich Hunderte Gummienten zwischen Planegg und Gräfelfing um die Wette. Zuletzt musste das Entenrennen auf der Würm aufgrund der Corona-Pandemie pausieren. Heuer kann der Verein Miteinander den Startschuss endlich wieder am Ufer der Würm geben. Termin für das Rennen ist Samstag, 10. September. Die Gummienten können seit Wochen in zahlreichen Geschäften zum Preis von fünf Euro erworben werden; alle teilnehmenden Geschäfte sind auf der Webseite des Vereins Miteinander (miteinander-verein.de) aufgelistet. Der Veranstalter setzt auf Nachhaltigkeit, weshalb auch Enten, die in den Vorjahren erworben wurden, für eine Startgebühr von drei Euro zum Rennen zugelassen sind. Check-in für die Enten ist ab 12 Uhr an der Friedenskirche in Gräfelfing, wo es auch einen Last-Minute-Verkauf gibt. Die eingesammelte Entenschar wird dann gegen 14 Uhr von der Planegger Brücke an der Germeringer Straße zum Wettschwimmen in die Würm gelassen. Ziel ist die Friedenskirche, an der ein großes Familienfest stattfindet. Es gibt Kaffee und Kuchen, Getränke und Grillgut. Auf die Besitzer der schnellsten Enten warten attraktive Preise. Mit den Einnahmen unterstützt der Verein viele Projekte der Kinder- und Sozialarbeit im Würmtal.

Straßenfest, Gräfelfing: Ebenfalls nach einer Corona-Pause findet am Samstag, 10. September, wieder ein Straßenfest in Gräfelfing statt. Um 11 Uhr öffnet es mit dem Flohmarkt-Verkauf im östlichen Teil der Bahnhofstraße, und „gleichzeitig zünden unzählige Aussteller, Vereine, Unternehmen und Geschäfte zu beiden Seiten der Bahnhofstraße ihr Erlebnis-Feuerwerk“, teilte die Gemeinde mit. Besucher können sich mit dem Riesenkran der Firma Schmidbauer in schwindelnde Höhen entführen lassen, der Samba-Gruppe lauschen oder eine der Vorführungen der Feuerwehr besuchen. Ende: gegen 19 Uhr.

Autofreier Sonntag, Gauting: Richtig autofrei wird der Ort am Sonntag, 11. September, nicht, aber ab 17 Uhr gibt es einen Info-Stand am Bahnhof, einen mit Eintragungsmöglichkeit für den Radentscheid und die Ehrung der besten Stadtradler 2022. Ab 19 Uhr ist der Film „Bikes vs. Cars“ im Gautinger Breitwandkino zu sehen inklusive Filmgespräch mit Christiane Lüst („Öko & Fair“).

Tag des offenen Denkmals: Im Würmtal gibt es zwar keine Öffnungen von Denkmalen, aber die Gautinger Gesellschaft für Archäologie und Geschichte Oberes Würmtal beteiligt sich – sie bietet um 10 und 14 Uhr Führungen an der Villa rustica in Leutstetten an, die sie betreut. mm