X910 soll in Unterbrunn doch halten

Die Expressbuslinie X910 verbindet Weßling mit der U-Bahn in Großhadern. Seit April hält der Buss zusätzlich am Ait Tech Campus am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. © DAGMAR RUTT

Kreis prüft Möglichkeiten einer weitere Haltestelle.

Unterbrunn – Ein lang gehegter Wunsch der Unterbrunner könnte doch in Erfüllung gehen: ein Halt der Expressbuslinie 910 im Ort. Bisher sehen die Unterbrunner den Schnellbus nur vorbeifahren, denn er fährt durch den Gautinger Ortsteil, hält aber nicht. Einen Termin für den neuen Stopp gibt es allerdings noch nicht.

Die X910 verbinden Weßling, den Sonderflughafen Oberpfaffenhofen samt DLR und die Gilchinger Gewerbegebiete südlich der A 96 mit Gauting und der U-Bahn (U6) in Großhadern sowie die beiden S-Bahn-Linien S 6 und S 8 miteinander – und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Nach neueren Zahlen nutzen rund 1000 Fahrgäste pro Werktag den als Pendler-Verbindung angelegten Bus. Wünsche der Gemeinde und aus Unterbrunn nach einem Halt oder auch zweien in Unterbrunn, mehrfach vorgebracht etwa bei Bürgerversammlungen, wurden jedoch stets vom Landkreis abgelehnt, weil sie den Bus verlangsamen würden. Dem scheint inzwischen nicht mehr so zu sein.

Prinzipiell steht das Landratsamt einen Stopp in Unterbrunn inzwischen aufgeschlossen gegenüber. Der Halt sei in der „Planungs- und Abstimmungsphase“, erklärte Kreissprecherin Barbara Beck auf Anfrage. Dabei gehe es sowohl um die konkrete Haltestelle als auch um Fragen der Finanzierung. Einen Termin für den Start könne man noch nicht nennen, so konkret seien die Planungen nicht. „Wir wissen, dass es derzeit Überlegungen gibt, einen Halt für den X910 in Unterbrunn zu realisieren, was wir sehr begrüßen“, heißt es aus dem Gautinger Rathaus dazu.

Zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember wird es kaum etwas werden. Dann beginnt zwar eine neue Vertragslaufzeit, die jedoch nur ein Jahr beträgt und eine Option für ein weiteres Jahr enthält. Denkbar wäre daher eine Einführung Ende 2024 oder 2025. Perspektivisch soll die X910 einmal bis Inning fahren.