Zeugen gesucht: Drei Männer schlagen Motorradfahrerin

Von: Peter Schiebel

Drei noch unbekannte Männer haben am Montagabend auf der Staatsstraße bei Unterbrunn eine Motorradfahrerin attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Unterbrunn - Gautings Polizeichef Andreas Ruch spricht von einem „heftigen Vorfall“, der sich am Montagabend ereignet und den er so im Landkreis Starnberg bis dato noch nicht erlebt hat. Gegen 20.55 Uhr fuhr demnach eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin von Starnberg in Richtung Gilching. Dabei überholte sie auf Höhe Hanfeld mehrere Pkw. Kurz nach ihrem letzten Überholvorgang fuhr ihr ein silberner BMW hinterher und betätigte mehrmals die Lichthupe.

Im weiteren Verlauf spitzte sich die Situation dramatisch zu. Der BMW überholte das Motorrad nach dem Waldkreisel und fuhr zunächst in Schlangenlinien vor der jungen Frau. Etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle Unterbrunn Nord auf der Staatsstraße 2069 bremste er sie dann komplett aus. Ruch: „Daraufhin stiegen drei arabisch aussehende Männer aus, die sofort auf die 20-Jährige zugingen und sie mitsamt ihrem Motorrad zu Boden brachten. Anschließend traktierten die drei Männer die unter ihrem Krad liegende 20-Jährige. Einer der Männer schlug sogar mit einer befüllten Plastikflasche mehrmals gegen das Helmvisier.“ Nach der Prügelattacke stiegen die Täter wieder in den BMW, in dem der Fahrer die ganze Zeit über gewartet hatte, und fuhren Richtung Gilching davon.



Polizei sucht Ersthelfer als Zeugen

Die Frau blieb zunächst auf der Straße liegen, bis kurz darauf ein bislang unbekannter Autofahrer anhielt und ihr aufhalf. Als wenig später auch ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Inning anhielt, fuhr der Ersthelfer weg. Die Polizei sucht ihn jetzt als Zeugen. Der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei verständigte die Polizei und kümmerte sich um die Frau, bis eine Streife der Gautinger Polizei eintraf.



Die 20-Jährige benötigte keine medizinische Versorgung. Aufgrund der getragenen Schutzkleidung hatte sie sich keine Verletzungen zugezogen. Allerdings wurde das Visier ihres Helmes durch die Schläge beschädigt, das Motorrad zudem auf der linken Seite verkratzt. Die Polizei appelliert nun: Wer Angaben und Beobachtungen zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter (0 89) 8 93 13 30 zu melden.