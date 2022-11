Zu wenig Plätze und Falschparker: Tägliches Fahrrad-Chaos am Bahnhof Stockdorf

Von: Martin Schullerus

Unbeachtete Schilder: An und in der Unterführung weisen Schilder eindeutig darauf hin, dass dort keine Fahrräder abgestellt werden dürfen. Die Realität sieht anders aus. © Dagmar Rutt

Den Umstieg auf Fahrrad und ÖPNV propagieren die Würmtal-Gemeinden im Brustton der Überzeugung. Wenn Bürger dem folgen, stoßen sie bisweilen auf eine Infrastruktur, die der Verkehrswende nicht gewachsen ist. Wie die Folgen aussehen können, zeigt das Radl-Chaos am Stockdorfer S-Bahnhof.

Stockdorf – Jossi Loibl aus Krailling ist häufig mit der S-Bahn unterwegs; das Auto lässt er stehen, so oft es geht. Wenn er jedoch in Stockdorf die Bahn besteigen will, muss er einen Hindernisparcours absolvieren – wie jeder Pendler in Stockdorf: Auf dem kleinen Vorplatz schon stehen Dutzende Fahrräder in gänzlicher Unordnung herum, wie die Besitzer sie eben in Eile abgestellt haben. In der Unterführung, die im Notfall auch als Flucht- und Rettungsweg frei sein muss, das gleiche Bild: Fahrräder entlang aller Wände und auch bis weit in den Gehbereich hinein. Darüber prangen neue Schilder, die die Bahn anbringen ließ: In Wort und Piktogramm verbieten sie das wilde Abstellen von Fahrrädern in diesem Bereich und drohen mit dem Entfernen im Verstoßfall.

„Das beeindruckt offenbar niemanden“, sagt Jossi Loibl. Vor allem bei Schlechtwetter sei die trockene Unterführung für viele eine willkommene Fahrradgarage. „Es geht jedenfalls schneller, als einen der überfüllten Fahrradständer zu nutzen“, so Loibl. Seine Diagnose: Es gibt am Stockdorfer S-Bahnhof viel zu wenige Fahrradständer, und mehr als die Hälfte von ihnen sind stöckige Anlagen. Jossi Loibl: „Da muss man sein Fahrrad hochwuchten; das ist eher was für junge, starke Männer als für jeden, der mit dem Fahrrad zur Bahn fährt.“

61 Fahrräder am Bahnhof Stockdorf wild abgestellt

Eine Ortsbesichtigung bestätigt diesen Eindruck: An einem beliebigen Dienstagvormittag waren von den 32 (zweimal 16) zweistöckigen Fahrradständern zwar die meisten belegt, jedoch sechs frei – alle in der oberen Reihe. Die 24 herkömmlichen Fahrradständer an der Straße waren komplett belegt. Jedoch ganze 61 Fahrräder waren zusätzlich wild abgestellt; 28 von ihnen im unmittelbar verbotenen Bereich.

Jossi Loibls Einschätzung: „Die Bahn muss darauf achten, dass die Zuwege nicht zugestellt werden, und versucht das mit den Schildern. Andererseits sind aus Sicht der Radfahrer komfortable, sichere Fahrradständer in genügender Anzahl zu erwarten.“

All dem widersprechen die Deutsche Bahn und die Gemeinde Gauting, zu der Stockdorf gehört, überhaupt nicht. Einer Lösung des Problems kommen sie gleichwohl nicht näher. Auf Merkur-Anfrage teilte eine Bahn-Sprecherin mit: „Grundsätzlich liegt der ,ruhende Verkehr‘ (Pkw- und Fahrradabstellanlagen) im Zuständigkeitsbereich der Kommunen“ und nennt Paragrafen des Regionalisierungsgesetzes und des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern. Danach seien zum einen die Landkreise dafür zuständig, „dass der verkehrliche Bedarf an Abstellmöglichkeiten möglichst gedeckt werden soll“, zum anderen die Gemeinden gemäß Gemeindeordnung.

Gemeinde könne sich gerne an Bike & Ride-Offensive der DB wenden

Die Bahn selber habe „zur Unterstützung der Verbesserung der Abstellsituation von Fahrrädern an Bahnhöfen die Bike & Ride-Offensive ins Leben gerufen“. Hier könnten sich Kommunen beteiligen und würden kostenlose DB-Flächen im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofs erhalten, außerdem Sonderkonditionen beim „Abrufen von Fahrradabstellanlagen“. Fazit der Bahn-Sprecherin: „Die Gemeinde kann sich daher gerne an die Bike & Ride-Offensive der DB wenden, um die Chaos-Situation vor Ort zu verbessern und den Reisenden mehr Abstellanlagen anzubieten.“

Im Rathaus sieht man sich angesichts der Platzsituation nicht in der Lage, das bekannte Problem zu lösen. „Wir bedauern sehr, hier keine Abhilfe schaffen zu können. Die zur Verfügung stehende Fläche ist sehr beschränkt“, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Dieser Teilbereich stehe im Grundeigentum der Deutschen Bahn. Als vor einigen Jahren der barrierefreie Umbau des S-Bahnhofs Stockdorf geplant wurde, habe die Gemeinde bereits mit Nachdruck darauf gedrungen, so viele Fahrradabstellanlagen wie irgend möglich vorzusehen. „Da auch noch für Fußgänger ausreichend Fläche zur Verfügung stehen muss, sehen wir mangels Platz leider keine Möglichkeit, dort noch weitere Fahrradabstellanlagen zu realisieren“, so die Sprecherin.

Für Jossi Loibl und die Pendler aus Stockdorf oder aus Krailling heißt das dann: verschärftes Training im Hindernislauf. Und die propagierte Verkehrswende bleibt in der Realität auf halber Strecke stecken – auf dem Weg zur Bahn.

