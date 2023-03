Zukunftskonzept? Anwohner kritisieren Würmufer-Bebauung

Standen in der Stockdorfer Grundschule Rede und Antwort (v.l.): Vizebürgermeister Dr. Jürgen Sklarek, die Gemeindemitarbeiter Rainer Härta und Marita Münch, Judith Praxenthaler (Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München), Andreas Hitzler (Santini GmbH) und Christian Schwander (ebenfalls Planungsverband). © Dagmar Rutt

Das Zukunftskonzept „Unser Würmufer“ findet nicht nur Befürworter. Anwohner haben am Samstag die Informationsveranstaltung in der Stockdorfer Grundschule genutzt, um ihren Befürchtungen Ausdruck zu verleihen.

Stockdorf – „Das ist heute die Chance, dass die Stockdorfer ihre Ideen zum Zukunftskonzept ,Unser Würmufer‘ einbringen“, appellierte Gautings Vizebürgermeister Dr. Jürgen Sklarek auf der gut besuchten Bürger-Infoveranstaltung am Samstag in der Stockdorfer Grundschul-Aula. 250 Interessierte drängten sich dort an den Infoständen mit ausgehängten Plänen – und gaben ihr Votum ab.

Bekanntlich plant die Erbengemeinschaft Santini auf dem bisherigen Stanz-Schmidt-Grundstück, aber auch auf ihren Stockdorfer Arealen am Westufer die von den Stockdorfern im Leitbild gewünschte „Würmöffnung“ mit Neubebauung. Erstmals war die geplante Zukunftsvision für die Würmöffnung zwischen Baierplatz mit Firmengelände „Stanz Schmidt“ und Schulersteg beim großen Stockdorf-Fest im vergangenen Mai präsentiert worden.

Die etwa drei Hektar umfassenden Grundstücke auf der Ost- und Westseite der Würm sind inzwischen in der Hand einer Erbengemeinschaft um den Sprecher Andreas Hitzler. Bei der zweiten Dialog-Veranstaltung „für die Stockdorferinnen und Stockdorfer“, wie Sklarek betonte, informierten am Samstag Vertreter der Gemeinde, der Erbengemeinschaft und des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraums über den aktuellen Stand und sammelten weitere Bürger-Ideen.

Startpunkt: Die Besucher, hier Maureen Selbald (l.) und Tina Saracino, sollen mit einem Punkt gelben Punkt markieren, wo sie herkommen. © Dagmar Rutt

„Wir sind noch im Findungsprozess, unter welcher Prämisse wir unsere Grundstücke öffnen“, sagte Andreas Hitzler. Auf dem jetzigen Firmengelände von „Stanz Schmidt“ mit historischem Wasserkraftwerk neben dem neuen Webasto-Komplex werde eine nachhaltige Bebauung mit Büros und Laboren aus Martinsried angestrebt, mit „fließenden Gewerbesteuereinnahmen“ für die Gemeinde Gauting. Über die SoBoN (Sozialgerechte Bodennutzung) sollen dort bezahlbarer, öffentlich geförderter Wohnraum und eine Kita realisiert werden.

Auf der bisher unzugänglichen Westseite der Würm peile die Erbengemeinschaft eine moderate Bebauung mit bis zu 21 Wohneinheiten an, sagte Hitzler. Bevor der Gautinger Bauausschuss am Dienstag, 21. März, den Auslobungstext für den Architektenwettbewerb „Unser Würmufer“ beschließt, sei in diesem zweiten Dialog nochmals das Votum der betroffenen Stockdorfer gefragt, erläuterte Sklarek. „Mir ist wichtig, dass die Natur an der Würm erhalten bleibt“, erklärte die Stockdorferin Waltraud Oettl. Und ihr Ehemann plädierte für „bezahlbare Wohnungen“ auch am Westufer.

Im dortigen Überschwemmungsgebiet sei eine Bebauung gar nicht zulässig, sagte Ex-Gemeinderat Gerhard Nafziger. Würden dort 21 Wohneinheiten realisiert, bedeute das 42 zusätzliche Autos „mit enorm viel Verkehr“, bemängelte Anwohner Dr. Werner Siegert. „Wir Stockdorfer finden es grundsätzlich schwierig“, wenn das Westufer mit Wohnhäusern ohne Tiefgarage bebaut würde, kritisierte Martin Blütgen. „Das ist hier unsere Stockdorfer Lunge im Regionalen Grünzug: Wir wollen, dass am Westufer überhaupt nichts gebaut wird“, sagte die frühere FDP-Gemeinderätin Christa von Einem.

Durch den vorgesehenen, parallel verlaufenden zweiten Radweg mitten durchs Biotop „wird unsere Natur unwiederbringlich zerstört“, ergänzte Anwohner Günter Wurstbauer. Die bestehende Rad-Verbindung über Zugspitzstraße, Würmstraße und Grubmühl Richtung Gauting sei vollkommen ausreichend. Da seien bereits jetzt „Hunderte Radler unterwegs“.

Christine Cless-Wesle