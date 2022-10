Gauting setzt Anreize zum Dämmen - und keine mehr für PV-Anlagen

Wer sein Dach dämmt, spart Heizkosten: Die Gemeinde Gauting fördert solche und weitere Sanierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden finanziell.

Umweltausschuss

Die Gemeinde Gauting gibt neue Richtlinien zur Energiesparförderung vor, etwa beim Dämmen von Häusern. Für Fotovoltaik-Anlagen setzt sie keine Anreize mehr.

Gauting – Neue Wege beschreitet die Gemeinde Gauting beim kommunalen Energiesparförderprogramm. Weil die aktuelle Energiekrise mit rasant steigenden Strompreisen die Leute bereits zum Umstieg auf Fotovoltaikanlagen motiviert hat, seien keine finanziellen Anreize auf kommunaler Ebene mehr nötig. So sieht das der Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschuss des Gemeinderats, der nun einstimmig und ohne Debatte die von Umweltmanager Wilhelm Rodrian ausgearbeiteten neuen Richtlinien beschloss. Von 2023 an fließen demnach für die energetische Sanierung mit Dämmmaßnahmen an Bestandsgebäuden Fördermittel. Erstmals kommt Brauchwassernutzung ins mit 40 000 Euro ausgestattete Programm, wie Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger erklärte.

„Ziel des Förderprogramms ist es, die Energiewende voranzutreiben, um einen Beitrag zum Erhalt unserer Lebensgrundlage und der Versorgungssicherheit in unserer Region zu leisten“, heißt es in Rodrians Präambel zu den Richtlinien. Er erinnerte an die vom Kreistag beschlossenen Klimaziele. Bis 2035 soll demnach der gesamte Landkreis „vollständig autark mit Energie versorgt sein“. Um den CO2-Ausstoß zu senken, müssten deshalb auch private Haushalte mit ins Boot geholt werden. Denn sie verursachten 18 Prozent des Energieverbrauchs.

PV-Anlagen: Energiekrise als Motivationsschub

In Abwesenheit des erkrankten Umweltmanagers machten Bürgermeisterin Kössinger und die Räte den Weg zu Energiewende und Klimaschutz vor Ort frei. Wegen der aktuellen Lieferkettenprobleme werden die Zuschüsse für die öffentliche Elektro-Ladesäule vor dem Öko & Fair-Umweltzentrum in Höhe von 1500 Euro, aber auch die bewilligten Förderungen von insgesamt 33 200 Euro für 18 beantragte Fotovoltaikanlagen zwar noch „als Haushaltsrest“ ausbezahlt. Doch weil die Energiekrise dem Bau von PV-Anlagen „einen enormen Motivationsschub“ verliehen habe, seien für den Bau der Anlagen im kommenden Jahr keine Anreize mehr notwendig, hieß es in der Sitzungsvorlage. Außerdem flössen für die Umstellung bereits Fördermittel über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

Mangels Bürger-Nachfrage eingestellt wird die bisher bezuschusste Energieberatung oder Stromsparprämie. Energiesparmaßnahmen an Altbauten, um den Strom- und Wärmebedarf zu optimieren, seien in Gauting vernachlässigt worden, „also die Dämmung von Fassaden und Dächern sowie der Austausch von Fenstern und Türen“. Angesichts der drohenden Wasserknappheit wegen der trockenen Sommer empfiehlt Rodrian auch Fördermittel für Grauwassernutzung, also die Wiederaufbereitung von gering verschmutztem Abwasser aus Bädern, Duschen oder Waschmaschinen als gereinigtes Wasser – etwa fürs Pflanzen-Gießen im Garten, das Putzen, die Toilettenspülung oder fürs Wäsche waschen.

Auf der Gemeindehomepage im Bürgerinfoportal können Interessierte die neue, vom Ausschuss beschlossene Richtlinie zum Energiesparförderprogramm 2023 ab sofort abrufen. Nicht nur Eigentümer, auch Mieterinnen und Mieter sind anspruchsberechtigt.

Christine Cless-Wesle