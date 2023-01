Trauer um „Puppet Players“-Mitbegründerin und Klinge-Preisträgerin Susanne Forster

Teilen

Die „Puppet Players“, das Paar Susanne Forster und Stefan Fichert, im Jahr 2013. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Susanne Forster ist vorigen Mittwoch mit 81 Jahren an den Folgen eines Sturzes gestorben. Gauting trauert um die „Puppet Players“-Mitbegründerin und Günther-Klinge-Preisträgerin.

Gauting – „Das Spiel ein Leben“ betitelten die Gautinger „Puppet Players“ Susanne Forster und Stefan Fichert ihren 2010 gemeinsam publizierten Bildband. Nun trauert Gauting um Susanne Forster. Die eine Hälfte des mit dem Klinge-Kulturpreis geadelten Künstlerpaares starb nach längerer Krankheit unerwartet an den Folgen eines Sturzes. Bei der Finissage des Kunstvereins am vergangenen Montag war Susanne Forster im Rollstuhl noch mit dabei. Mittwochnacht starb sie nach einem Sturz an den Folgen einer Hirnblutung zu Hause, berichtet Stefan Fichert. Bis zuletzt habe er mit seiner Tochter Anna an ihrer Seite gestanden.

Mit Susanne Forster, Tochter des Violinisten Eugen Forster, verliert Gauting eine große, vor Ideen sprühende Künstlerin. Als kleines Kind kam die 1941 in Potsdam geborene Susanne Forster bei Kriegsende nach Gauting. Noch heute lebt die Familie in ihrem Elternhaus an der Jägerstraße. Die junge Literatur-Studentin habe er in denn 1970er-Jahren in London kennen und lieben gelernt, so der Akademiemaler und Puppenspieler Stefan Fichert. Zusammen mit Theaterwissenschaftler George Speaight gründeten Susanne Forster und Stefan Fichert in London das Figurentheater „London Puppet Players“. 1976 kam das Künstlerpaar mit dem kleinen Sohn Jakob, dem heutigen Pianisten, zurück nach Gauting. Mit den Stücken „Shakespeare & Co“ und „The Clown‘s Story“ gingen die Puppenspieler mit George Speaight auf Tour. Die „Puppet Players“ blieben danach in Gauting.

„1980 haben wir Heinrich Klug kennengelernt“, erinnert sich der Puppenspieler. Der Cellist der Münchner Philharmoniker war von den Aufführungen so begeistert, dass er ein Jahr später das erste gemeinsame Kinderkonzert der Philharmoniker mit den „Puppet Players“ initiierte, nämlich die Geschichte von „Baba, dem Elefanten“. Es folgten weitere gemeinsame Produktionen wie „Der Kasperl und die wilden Tiere“ und „Mozart auf Reisen“, die zuletzt 2019 im Gautinger Bosco zu sehen und umjubelt war.

Mit dem Maler Hans Olde erhielten die „Puppet Players“ 1980 den ersten Klinge-Kulturpreis in Gauting. Ein weiterer großer Schritt zum Erfolg war die Leitung des Figurentheater-Projekts von Komponist Hans Werner Henze bei der Münchner Biennale. Bei mehr als 30 Inszenierungen wie der fantasievollen und zeitlosen „Arche Noah“ haben Susanne Forster und Stefan Fichert große Erfolge gefeiert.

Am vergangenen Mittwoch schloss Susanne Forster ihre Augen für immer. Die Puppenspielerin, die auch im Klinge-Preis-Kuratorium und in der Sparkassen-Stiftung Gauting einen Sitz hatte, wurde 81 Jahre alt. Sie hinterlässt ihren Mann und Künstlerpartner, ihre Kinder Anna und Jakob Fichert sowie die beiden Enkel David und Jakob. Am 25. Januar um 10 Uhr wird Susanne Forster auf dem Gautinger Waldfriedhof beigesetzt.

Christine Cless-Wesle