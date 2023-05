„D‘Würmlust Stamm“ lädt zum Isargaufest - dem großen Stelldichein der Trachtler

Von: Volker Ufertinger

Pack mas: Festleiter Xaver Klingler (l.) und Vorstand Andreas Ketterl (r.) mit den Planen des Festzelts an der Leutstettener Straße. © Andrea Jaksch

Der Trachtenverein „D’Würmlust Stamm“ lädt zwischen 17. und 21. Mai zur Festwoche nach Gauting. Höhepunkt ist das Gaufest am 21. Mai.

Gauting – Langsam nimmt es Gestalt an, das Festzelt an der Leutstettener Straße. 3000 Besucher soll es fassen, und das wird auch nötig sein. Denn: Der Isargau mit seinen über 60 Vereinen feiert in der nächsten Woche dort sein 90. Gaufest. Es ist das erste nach Corona und dem damit einhergehenden Kontaktverbot. Während andere Trachtenvereine wegen Mitgliederschwunds aufgeben müssen, startet „D’Würmlust Stamm“ richtig durch. „Wir sind aus Corona stärker rausgekommen, als wir reingegangen sind“, sagt Zweiter Festleiter Xaver Klingler stolz.

90. Gaufest und 111-jähriges Bestehen des Vereins

Das Gaufest hätte eigentlich mit dem 110-jährigen Bestehen der Trachtler zusammenfallen sollen. 1912 hatten nämlich zwölf Gautinger den Gebirgstrachtenerhaltungsverein gegründet. Jetzt, coronabedingt ein Jahr später, wird es eben das 111. Jubiläum. „Es ist zwar keine runde Zahl mehr, aber die eckige gefällt uns inzwischen auch ganz gut“, sagt Vorsitzender Andreas Ketterl mit einem Schmunzeln. Er ist seit 53 Jahren Mitglied – und damit der dienstälteste der Gautinger Trachtler.

Der Isargau umfasst über 6700 Mitglieder und erstreckt sich von Maisach bis Burghausen an der österreichischen Grenze, von Freising bis hinunter nach Glonn. Etwa die Hälfte machen Münchner Vereine aus, auch „D’Würmstoana“ aus Lochen sowie „D’Almarösler“ aus Planegg gehören zum Isargau. Vereine aus dem Fünfseenland sucht man in der Mitgliederliste jedoch vergebens, sie gehören zum großen Teil dem „Huosigau“ an.

Das Festprogramm Mittwoch, 17. Mai: LaBrassBanda, Brass Fire Tour, Beginn 20 Uhr im Festzelt an der Leutstettener Straße. Donnerstag, 18. Mai: 8 Uhr: Bayerischer Löwe, Schuhplattl-Weltmeisterschaft. Dabei wetteifern die besten Schuhplattler und Dreherinnen aus den einzelnen Trachtengauen um den ersten Platz. Freitag, 18. Mai: 15 Uhr: Donikkl unplugged, Familienkonzert; 20 Uhr Bieranstich und Gauheimatabend/Volkstanzabend für Jedermann. Zu sehen und hören gibt es Bairische Musik sowie Auftritte von Trachtenvereinen aus Bayern, Tirol und Nordamerika. Samstag, 20. Mai: Ab 10 Uhr Festzeltbetrieb; 20 Uhr Bayerisches Kabarett mit den „Brettl-Spitzen“. Sonntag, 21. Mai: 10 Uhr: Ökumenischer Festgottesdienst; 14 Uhr Festzug durch Gauting: Leutstettener Straße - Münchener Straße - Bahnhofstraße - Pippinplatz - Bahnhofstraße - Schulstraße - Sackstraße - Starnberger Straße - Münchener Straße - Leutstettener Straße. Für die Zeit des Festzugs ist mit Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen. Geboten sind außerdem ein Zuckerwatte- und Crêpes-Standl, ein Kinderkarussell für die Kleinen, ein Weißbierkarussell für die Großen sowie ein Trachtenmarkt und viel Musik und Tanz.

Am Himmelfahrtstag werden sie dennoch nach Gauting kommen – nämlich zum „Bayerischen Löwen“. Dieser Wettbewerb, einst vom Bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber ins Leben gerufen, wird jährlich von einem anderen Gauverband veranstaltet. Dabei wetteifern die besten Schuhplattler und Dreherinnen aus den einzelnen Trachtengauen um einen Löwen aus feinem Porzellan. Weil die besten Plattler aus dem Gauverband Nordamerika mit von der Partie sind, wird er auch als „Weltmeisterschaft im Plattln“ bezeichnet.

Doch die Trachtler wollen mitnichten unter sich bleiben, im Gegenteil: „Wir wollen mit der ganzen Bevölkerung feiern“, so Ketterl. Es ist ihnen gelungen, ein paar echte Publikumsmagneten an die Würm zu holen. Da wäre einmal die Kultband „LaBrassBanda“, die die Festwoche am Mittwoch, 17. Mai, einläuten. Die Chiemseer, die bekanntlich barfuß auftreten, haben noch jedes Festzelt aufgemischt. „Wir haben ein bisserl penetrant sein müssen, aber es hat geklappt“, so Klingler. Am Freitag, 19. Mai, kommt „Donikkl“ nach Gauting. Der Musiker und Komponist ist durch das „Fliegerlied“ berühmt geworden und spielt Mitmachkonzerte für Familien. Am Samstag, 20. Mai, geben sich die „Brettl-Spitzen“ um den Musikkabarettisten Jürgen Kirner die Ehre. Für alle Veranstaltungen sind noch Karten erhältlich.

Das Herz aller Trachtler höher schlagen lässt dann das Gaufest selbst. Am Sonntag, 21. Mai, werden Vertreter der über 60 Vereine aus Nah und Fern erwartet. Beim Festzug ab 14 Uhr mit Start und Ziel an der Leutstettener Straße zeigen die Vereine ihre prächtigen Trachten. Zaungäste haben wohl am Hauptplatz und an der Bahnhofstraße die beste Sicht. Ketterl und Klingler freuen sich auf alle Besucher, besonders aber auf die Delegation aus Österreich, genauer aus Seitenstetten. D’Würmlust Stamm ist Pate der Niederösterreicher, den Kontakt hat der kürzlich verstorbene Sepp Krendl hergestellt. „Er hatte ein österreichisches und ein bayerisches Herz“, erinnert sich Ketterl. Und er liebte die „Trachtensach“, in deren Zeichen jetzt Gauting steht.

