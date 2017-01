Unfall

Hausen - Einem 33-jährigen Starnberger, der mit seinem Audi A5 auf der Kreisstraße zwischen Königswiesen und Hausen unterwegs war, lief in einem Waldstück ein Wildschwein vor das Auto.

Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Fahrzeug war so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst benötigt wurde.