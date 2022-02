Als die Fischerkapelle noch Marienkapelle war

Von: Sandra Sedlmaier

Die Possenhofener Kapelle auf der anderen Straßenseite: Auf dem Bild von Carl Friedrich Heinzmann aus dem Jahr 1836 ist die ursprüngliche Kapelle zu sehen, dahinter das Schloss Possenhofen und der See. © Rosemarie Mann-Stein

Ein Aquarell von 1836 gibt Aufschluss über ein wichtiges Kapitel der Possenhofener Ortsgeschichte. Es zeigt die Fischerkapelle, aber an einer anderen Stelle als heute. Rosemarie Mann-Stein hat das Aquarell zufällig entdeckt und ersteigert.

Possenhofen – Dass die Fischerkapelle in Possenhofen einst rechts an der Straße in Richtung Schloss stand, ist nichts Neues. Das weiß jeder Possenhofener, und das sieht derjenige, der aufmerksam einen Stich des Possenhofener Schlosses von Michael Wenisch aus dem Jahr 1701 betrachtet. Trotzdem ist das Bild von Carl Friedrich Heinzmann, auf das Rosemarie Mann-Stein in einem Münchner Antiquariat gestoßen ist, eine Sensation. Denn im Gegensatz zum Stich, der das Schloss zum Thema hat und die Fischerkapelle nur ganz klein abbildet, widmet sich das Aquarell hauptsächlich der kleinen Kapelle und dem dörflichen Leben im Winter in Possenhofen zu einer Zeit, als Herzog Max in Bayern das Schloss gerade gekauft hatte.

So sieht es heute aus: Rosemarie Mann-Stein an der Straße zum Schloss neben der Fischerkapelle. Wo die Radständer im Hintergrund stehen, war einst die Marienkapelle. © Sandra Sedlmaier

Der Vater der späteren Kaiserin Elisabeth von Österreich erwarb Schloss Possenhofen 1834 für seine Familie, aus dem Jahr 1836 stammt Heinzmanns Aquarell, und 1838 wurde die Fischerkapelle, damals Marienkapelle, abgerissen, weil sie der Erweiterung der Straße zum Schloss im Weg stand. Im selben Jahr wurde die Kapelle auf Kosten von Herzog Max und seiner Frau Ludovica auf der anderen Straßenseite neu errichtet in der Form, wie sie heute bekannt ist.

Diese historischen Daten hat Rosemarie Mann-Stein alle im Kopf. Die Leiterin des Museums Kaiserin Elisabeth kennt sich in der Ortsgeschichte und bei den Wittelsbachern bestens aus. Aufgrund dieser Leidenschaft sucht sie regelmäßig in Auktionskatalogen und im Internet nach Kunstwerken und Gegenständen zu diesen Themen. Für das Sisi-Museum hat sie so manches Kleinod gefunden, das die Sammlung im Possenhofener Bahnhof vervollständigt. Jetzt wurde sie in Sachen Possenhofener Ortsgeschichte fündig.

Sie sieht auf dem mit viel Liebe zum Detail gemalten Aquarell einer Winterlandschaft am Starnberger See auf den ersten Blick dank ihres Hintergrundwissens viel mehr. „Das Schloss ist noch zweigeschossig, sehen Sie? Deshalb ist von oberhalb der Kapelle der See noch zu sehen.“ Heute, durch den von Max in Bayern aufgestockten dreigeschossigen Hufeisenbau am Schloss, ist der Blick auf den See von der Kapelle aus versperrt. „Ich bin in die Auktion eingestiegen, weil es ein so unglaublich schönes, detailliert ausgearbeitetes Bild ist“, sagt die Pöckingerin. Heinzmann sei Porzellanmaler gewesen, das erkläre die feine Linienführung und die kleinen Besonderheiten. Etwa, dass das Glitzern der Eiszapfen am Haus gegenüber der Kapelle mit Goldtupfen verstärkt wurde. „Das Bild ist nicht signiert, aber eindeutig zuzuordnen.“

Die Ansicht der Kapelle mit ihrem Doppelkreuz auf der aus heutiger Sicht falschen Straßenseite ist interessant, aber auch das Drumherum, etwa das große Holzkreuz am Straßenrand. Mann-Stein deutet auf das weiß-blaue Hinweisschild neben der Kapelle: „Das verweist auf den Fußweg nach Starnberg und Pöcking“, sagt sie. „Noch interessanter ist aber, dass auf der anderen Seite auch ein Schild ist – das heißt, es war ein durchgehender Weg.“ Die Originalrechnungen für die Schilder haben sie und Dr. Gertrud Rank bei der Recherche für ihr Buch „Possenhofen – die Geschichte eines Pöckinger Kleinods“ gefunden. Das Holzhaus mit den glitzernden Eiszapfen musste vermutlich für die neue Kapelle weichen, schätzt Mann-Stein.

Und dann ist da noch das Rätsel um das graue Gebäude mit Kamin am Ende der Straße neben dem Schloss. „Es könnte eine Backstube sein oder eine Fischräucherei“, mutmaßt Mann-Stein. „Auf anderen Bildern ist es nicht zu sehen.“

Woher das Aquarell stammt, ist unklar. Es sei schon länger in dem Münchner Antiquariat gewesen und der Inhaber habe nicht mehr gewusst, woher er es hatte, sagt Mann-Stein. Eigentlich müsste es in den Bestand des Vereins zum Erhalt der Fischerkapelle, findet sie. Doch dort stehe ein Vorstandswechsel an, und der alte Vorstand wolle über den Ankauf nicht mehr entscheiden.