Piazolo will Rückkehr zum normalen Schulbetrieb

Gespräch in der Akademie Tutzing

Der Bayerische Kultusminister Prof. Michael Piazolo (FW) hat in Tutzing Eltern Hoffnung für das nächste Schuljahr gemacht. Er möchte, dass der Schulbetrieb in Bayern wieder im Normalbetrieb läuft – mit Hygieneauflagen. Das sagte er in Tutzings Evangelischer Akademie.