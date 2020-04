Belastungsprobe für den „Eine Welt-Basar“

Nach wochenlanger Zwangspause öffnet am Montag der Gilchinger „Eine Welt-Basar“ erstmals wieder seine Türen. Den ehrenamtlichen Betreibern Maria (81) und Fritz Nömayr (84) mitsamt ihrem Verkaufsteam steht damit womöglich eine echte Belastungsprobe bevor. „Wir haben Angst, dass jetzt so viel Ware kommt, dass wir das gar nicht schaffen“, sagt Maria Nömayr.

Wer seinen Keller angesichts heimorientierter Coronapause mal so richtig ausgemistet hat, darf nächste Woche nicht darauf bauen, zahllose Kisten an der Pollinger Straße abladen zu können. „Wir bitten die Leute, dass sie in der ersten Woche nur kleine Mengen bringen. Nur eine Kiste pro Person und wirklich nur einwandfreie saubere Ware“, appelliert Maria Nömayr. Schließlich musst die Osterware jüngst wieder ins Gilchinger Lager gebracht werden. Die rund 100 Quadratmeter große Lagerfläche ist somit fast komplett voll.

Zudem startet der „Eine Welt-Basar“ kommende Woche nicht in Vollbesetzung. Einige der fast vollständig aus Rentnern rekrutierten 32 Mitarbeiter sind vorsichtig. „Ein paar sind angeschlagen, die trauen sich nicht“, sagt Maria Nömayr. Nächste Woche sind zunächst nur acht Mitarbeiter am Start, die sich in Vor- und Nachmittagsschichten abwechseln. Die Öffnungszeiten bleiben deshalb bis auf Weiteres auf Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 9.30 bis 18 Uhr sowie auf Samstag (9.30 bis 13 Uhr) begrenzt.

Die rund 120 Quadratmeter große Geschäftsfläche soll nur Kaufinteressenten offenstehen, denn laut geltender Vorschrift darf nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter die Ladenfläche betreten. Um die von Spendern gebrachte Ware trotzdem ungestört annehmen zu können, will sich der „Eine Welt-Basar“ mit einem eigens vor dem Laden abgestellten Van rüsten. „Da wird die gebrachte Ware dann gleich eingeladen“, erklärt Nömayr, die Spenden früher regulär am Verkaufstresen im Laden angenommen hat.

Gefragt ist, was praktisch ist – insbesondere Haushaltsartikel gelten als Dauerbrenner im Sortiment. Herren- und Kinderkleidung sowie Lexika hat der „Eine Welt-Basar“ hingegen nicht im Programm. Umsatzsorgen kennt der ehrenamtlich organisierte Basar von jeher keine. „Wir könnten ein Kaufhaus füllen, aber das ist nicht machbar. Wir sind personell und räumlich limitiert, auf relativ hohem Niveau. Das ist fast nicht mehr zu schaffen“, fasst Nömayr die Zustände vor Corona zusammen. In den Genuss von Einnahmen kommen neben den German Doctors auch das Gilchinger Mutter-Kind-Haus sowie Frauen- oder Schulprojekte in Indien und Bolivien. Auch künftig werden die Verkaufserlöse zu rund 80 Prozent gemeinnützigen Projekten zufließen.

