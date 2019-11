Künstliche Intelligenz auf dem Sportplatz

Die Firma Audeering hat mit dem TSV Gilching-Argelsried ein großes Sponsoringpaket abgeschlossen. „Wir sind uns einig geworden“, sagt Dagmar Schuller, Gründerin und Vorstand des Unternehmens. Das Stadion heißt somit Audeering-Arena.

Gilching – Fußballschauen kann ans Herz gehen. Wenn der Lieblingsverein spielt, können Puls und Blutdruck schnell steigen. Aber was passiert mit einem Trainer während der 90 Minuten? Welche Emotionen kommen in ihm hoch? Das werden Zuschauer in Gilching vermutlich noch in dieser Saison zu sehen bekommen. Freude, Hoffnung, Angst, Wut – all das soll auf einem Monitor abzulesen sein. Hört sich verrückt an, ist aber so. Möglich macht es die in Gilching ansässige Firma Audeering, die vor kurzem ein großes Sponsoringpaket mit dem TSV Gilching-Argelsried geschlossen hat.

Zentraler Bestandteil dieses Vertrags ist die Vergabe der Namensrechte an das mit dem bayerischen Innovationspreis ausgezeichnete Unternehmen. „Wir sind uns einig geworden“, sagt Dagmar Schuller, Gründerin und Vorstand des Unternehmens, das mittels künstlicher Intelligenz Audiosprachanalysen erstellt. „Wir sind glücklich über die Partnerschaft“, freut sich TSV-Vizepräsident Matthias Vilsmayer, der in Gilching für die Freien Wähler auch im Gemeinderat sitzt.

Insgesamt 20 000 Euro umfasst das Sponsoringpaket, wovon allein 15 000 Euro für die Namensrechte fließen. Den Großteil davon werde der Verein in die erste Fußball-Mannschaft stecken, sagt Vilsmayer. Der TSV Gilching-Argelsried ist als Landesligist der höchstklassige Verein im Landkreis. „Ein weiterer Teil geht in die Jugendarbeit.“

Hinter den TSV-Verantwortlichen und Audeering-Chefin Schuller liegt eine anstrengende Zeit. Denn bekanntlich war die Vergabe der Namensrechte keine einfache Sache. Es gab Widerstand aus Teilen des Gemeinderats, Juristen wurden eingeschaltet. Letzten Endes gab es zwar eine Mehrheit, die Vergabe ist aber zunächst bis 30. Juni 2020 befristet.

Vilsmayer sieht den Verein dennoch als großen Gewinner: zum einen durch die Partnerschaft mit Audeering, zum anderen seien durch die Berichterstattung weitere Interessenten auf den Verein zugekommen. Ein Gilchinger Unternehmen könne sich bereits ein langfristiges und höher dotiertes Engagement vorstellen, sagt er. „Natürlich vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats“, sagt Vilsmayer und schüttelt noch immer den Kopf: „Ich frage mich ernsthaft, wie man gegen dieses Sponsoring sein konnte.“ Die Konsequenz aus einer Ablehnung wäre gewesen, dass der TSV wenig später einen Zuschussantrag hätte stellen müssen.

„Einige Aussagen haben mich schon sehr irritiert“, sagt die Audeering-Chefin

Auch die Audeering-Chefin kann die vereinzelt vorgebrachten Vorbehalte nicht nachvollziehen. „Einige Aussagen haben mich sehr irritiert“, sagt Schuller, deren Söhne selbst beim TSV aktiv sind. Und es habe sie verwundert, dass versucht worden sei, ihr Steine in den Weg zu legen statt sie zu unterstützen. Zudem sei einige Kritik substanzlos gewesen. „Es ist ja abstrus zu behaupten, dass wir jemanden überwachen oder abhören“, sagt Schuller.

Audeering hat eine Software entwickelt, die es Computern ermöglicht, aus der menschlichen Stimme Emotionen herauszuhören. Die wichtigsten Erkenntnisse können im medizinischen Bereich genutzt werden.

Eine Spielerei wäre dagegen das eingangs erwähnte Projekt auf dem Sportplatz, in der Audeering-Arena. TSV-Trainer Peter Schmidt würde während einer Partie mit einem Sender ausgestattet, erklärt Schuller. Er übermittelt alles, was Schmidt sagt, die Audeering-Software übersetzt es in Emotionen, die wiederum auf einem Bildschirm dargestellt werden.

„Wir wollen im Stadion künstliche Intelligenz zeigen“, sagt Schuller und sieht ihr Unternehmen dabei auch vor einer Herausforderung: „In einer offenen Arena gibt es eine deutlich andere Akustik als in geschlossenen Räumen.“ Einen Termin dafür gibt es noch nicht – ebensowenig für die offizielle Umbenennung. Durch die Diskussionen und Abstimmungen mit dem Gemeinderat habe sich alles um drei bis vier Monate verzögert.

Bislang hängt lediglich ein eher schmuckloses Plakat am Kassenhäuschen des Stadions an der Talhofstraße: „Deine Emotionen. Dein Sound. Willkommen in der Audeering-Arena!“, steht darauf geschrieben. „Wir planen nach wie vor eine offizielle Eröffnung“, sagt Schuller. Dass im nächsten Sommer ein anderes Unternehmen zum Zug kommen könnte, weil es mehr zahlt, würde sie hinnehmen. „Wenn der Name Audeering-Arena bleibt, freue ich mich. Wenn nicht, bin ich stolz darauf, Pionierarbeit geleistet zu haben“, sagt sie. Ihr sei es wichtig, dass der TSV auch finanziell gut ausgestattet sei.